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Giriş Tarihi: 18.9.2022

Kadını kurtarmak için mahalleli battaniye açtı

İHA
Kadını kurtarmak için mahalleli battaniye açtı
İstanbul Bahçelievler'de önceki gün öğle saatlerinde vatandaşlar bir binanın ikinci katındaki pencerede bir kadının sarktığını gördü. Hemen binanın altına gelen çok sayıda vatandaş, evden getirdikleri battaniyeyi açarak pencereden sarkan kadını düşme ihtimaline karşı aşağıda bekledi. Vatandaşlar kadını bir yandan uyarırken, bir genç ise evin kapısını kırarak içeriye girdi. Genç anlık bir müdahaleyle kadını tutarak düşmekten kurtardı. Mahalle arasında yaşanan korku dolu o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kadını kurtarmak için mahalleli battaniye açtı
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