Kadının rızası olmadan elini öpmek taciz sayıldı

Mahkemesi, bir erkeğin rızası olmadan bir kadının elini öpmesinin cinsel saldırı suçu oluşturduğuna hükmetti. 2023'te başlayan bir davada, bir erkek Madrid'de bir otobüs durağında bir kadına yaklaştı, elini öptü ve takip etmesini ve kadına para vereceğini ima eden hareketler yaptı. Mahkeme, erkeği cinsel saldırıdan suçlu buldu ve 1.620 euro para cezasına çarptırdı. BBC'nin haberine göre ceza bir üst mahkeme tarafından da onaylandı. Söz konusu erkek, kadınla etkileşiminde şiddet veya tehdit olmadığını savunarak davayı Yüksek Mahkeme'ye taşıdı.