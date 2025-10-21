Haberler Yaşam Haberleri Kadının sahte altın oyunu kuyumcunun dikkati sayesinde bozuldu! “Çocuğum var abi yapma”
Giriş Tarihi: 21.10.2025 18:06

Aksaray'da meydana gelen olayda, kolundaki 2 adet sahte burma bilezikle kuyumcuya gelen kadın kolundakilerin aynısını istedi. Kuyumcunun verdiği altınları inceleyen kadın kolundaki sahtelerle değiştirip kuyumcuya bakması için verirken, durumu fark eden kuyumcu alarm butonuna bastı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler kadını suçüstü yakaladı. Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kadın “Benim çoluğum çocuğum var abi yapma” ifadelerine yer verdi.

Olay, Aksaray'ın şehir merkezinde bulunan kuyumcular kapalı çarşısında bir kuyumcuda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, K.Ş. (28) isimli kadın koluna taktığı altın sarısı 2 adet sahte burma bilezikle kapalı çarşıda bir kuyumcuya geldi.

Kuyumcudan kolundakileri gösterip aynısını almak istediğini söyleyen kadın, kuyumcunun aynı model verdiği altın bilezikleri incelerken, kolundaki sahteleri çıkarıp kuyumcunun bakması için verdiği gerçek altın bilezikleri koluna taktı.

Kolundan çıkardıklarını ise kuyumcuya verdi. Durumu fark eden kuyumcu durumu belli etmeden iş yerinde bulunan alarm butonuna bastı. Emniyete giden ihbar üzerine polis kısa sürede adrese geldi. Kadın, kuyumcuya verdiği sahte bilezikler ve koluna taktığı gerçek bileziklerle suçüstü yakalandı.

Polis kadını kuyumcudan çıkarırken, olay yerinde bulunan ve kendisini avukat olarak tanıtan bir kişi polis ekiplerine dönüp, "Ben avukatım, tutuklu yargılanması için elimden geleni yapacağım" dedi. Bunun üzerine kadın, "Benim çoluğum çocuğum var abi yapma, hasta çocuğum var yapma kurban olayım" diye yalvardı.

Polis ekipleri kadını gözaltına alırken, kuyumcu kendi bileziklerini alıp sahte bilezikleri polise teslim etti. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

