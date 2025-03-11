Kadınlar, babalar, evlatlar... Bir günde 5 cinayet

Şiddet, farklı şehirlerde ve farklı hikâyelerle yine can aldı. Konya'da 42 yaşındaki Havva Adıyaman, uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki eşi Yusuf Adıyaman tarafından öldürüldü. Yusuf Adıyaman'ın 24 farklı suç kaydı olduğu belirlenirken, Havva Adıyaman'ın ise daha önce defalarca şiddet gördüğü ve bu nedenle mahkemeye başvurduğu ortaya çıktı. Ancak mahkeme tarafından verilen iki aylık uzaklaştırma kararı cinayeti önlemeye yetmedi.İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşanan olayda, 27 yaşındaki Fatma Kara, eski sevgilisi Olgun Gacar tarafından başı defalarca yere vurularak hayatını kaybetti. Polisin gözaltına aldığı Gacar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Denizli'nin Çal ilçesinde korkunç bir aile faciası yaşandı. Efrahim G. (39), tartıştığı 62 yaşındaki babası Halil G.'yi sopayla darp edip, başına taşla vurarak öldürdü. Cinayet sonrası olay yerine gelen jandarma ekipleri, Efrahim G.'yi gözaltına aldı.İzmir'de plakasız motosikletlerle gelen 3 şüpheli, 'Siz misiniz muhbirlik yapan' diyerek bir kahvehaneye silahlı saldırı düzenledi. Olayda 43 yaşındaki Nuh Çifci hayatını kaybetti. Polis ekipleri, saldırganları kısa sürede yakaladı ve gözaltına aldı.Antalya'da önceki gün hemşire eşi Halit Can Sakman tarafından öldürülen 26 yaşındaki Sevcan Demir Sakman'ın, eşiyle birlikte düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi. Sakman, Hatay'dan Antalya'ya kaçarak evlenmişti. Resmi nikâhı yapan çiftin düğün için hazırlandığı öğrenildi. Katil eşin de hastanede tedavisi sürüyor.Konya'nın Seydişehir ilçesinde Cenap Aslan (22), gittiği akaryakıt istasyonunda çalışan Serdar Gezer (45) ile tartışma yaşadı. Bir gün sonra Aslan, Gezer'i takip ederek önünü kesti ve sopayla saldırdı. Serdar Gezer, silahıyla ateş açarak Cenap Aslan'ı öldürdü.Samsun'un Canik ilçesinde 14 suç kaydı bulunan Emin Yarar, 69 yaşındaki Alzheimer hastası Sebahattin Coşar'ı öldürdükten sonra cesedini 4 gün boyunca babasının evinde sakladı. Olay, polisin yaptığı araştırmalar sonucu ortaya çıkartıldı ve şüpheli tutuklandı.