Kadınlar geçmeyen ağrıyı önemseyin

Türk Üreme Sağlığı ve İnfertilite Vakfı Başkanı Prof. Dr. Gürkan Bozdağ, 10 kadından birinde çikolata kisti görüldüğüne dikkat çekti. Hastalığın tanısının yıllarca gecikebildiğini söyleyen Prof. Dr. Bozdağ, tanı süresinin dünyada ortalama 7–10 yıl arasında değiştiğini aktardı. Gecikmenin en önemli nedeninin yanlış algı olduğunu vurgulayan Bozdağ, "Hastalığın en temel belirtilerinden olan âdet ağrısı çoğu kez 'normal' kabul ediliyor. Bu da kadınların doktora başvurma sürecini geciktiriyor. Sürekli ağrıyla yaşamak, kişinin günlük hayatını planlamasını zorlaştırıyor. Zamanla özgüven kaybı ve sosyal geri çekilme gibi sonuçlar doğurabiliyor. Yaşamı kısıtlayan, okula ya da işe gitmeyi engelleyen, ağrı kesicilere rağmen geçmeyen âdet ağrıları mutlaka değerlendirilmeli" dedi. Teknolojilerin tanı sürecinde yeni dönemin kapısını aralayabileceğini anlatan Prof. Dr. Bozdağ, özellikle yapay zekâ destekli görüntüleme sistemlerinin önemli rol oynamaya başladığını kaydetti. Hastalığın doğurganlık üzerindeki etkilerine de değinen Bozdağ, çikolata kisti tanısının her zaman kısırlık anlamına gelmediğini, birçok kadının kendiliğinden gebe kalabileceğini ancak hastalığın bazı durumlarda yapışıklıklar, inflamasyon ve hormonal değişiklikler yoluyla üreme sürecini zorlaştırabildiğini söyledi.

