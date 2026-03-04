Kadınlar Günü’nde cezaevlerinde açık görüş

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Kapalı ceza infaz kurumlarındaki kadın hükümlü ve tutuklular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 9-13 Mart'ta açık görüş yapabilecek. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre açık görüşler, yetişkin ve genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve 1.5 saatten fazla, çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için ise 1 saatten az ve 3 saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00-17.00 saatlerinde gerçekleştirilecek. "Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma" ve "hücreye koyma" disiplin cezaları infaz edilen hükümlü ve tutuklular, açık görüşten yararlanamayacak.