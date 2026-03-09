Kadınlar Günü’nde kadın cinayeti

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Sermin Bacak (42) tartışmada eşi Ali Bacak (51) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay önceki gece saat 01.00 sıralarında, Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi.

Ali Bacak ile eşi Sermin Bacak arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Ali Bacak, eşini bıçakla yaraladı. Bacak, ardından 112 Acil çağrı Merkezi'ni arayıp, durumu bildirdi.

PİŞKİN SAVUNMA

İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sol göğüs altından yaralanan Sermin Bacak kaldırıldığı Kavaklıdere Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Ali Bacak'ın ifadesinde, "Sermin'in elinde bıçak vardı. Elinden bıçağı almak istedim. Bu sırada bıçak bir anda göğsünün altına saplandı" dediği öğrenildi.