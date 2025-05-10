Kadınlar, İsrail’e karşı yağmura rağmen oturma eylemini devam ettirdi

Eminönü Meydanı'nda 3 gün sürecek oturma eylemi için bir araya gelen 3 günlük eylemin 2. Gününde İHH İstanbul Kadın Birimi üyeleri, "İlaç yok, doktor yok, saldırıyı durdurun", "Özgür Filistin" yazılı pankartlar açtı.

Eylemci kadınlar adına basın mensuplarına açıklama yapan İHH İstanbul Kadın Birimi Başkanı Mürşide Yakaryılmaz, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle birçok kronik hastanın tedavi olmadığını ve hamile kadınların mağduriyet yaşadığını söyledi. Yağmur yağmasına rağmen Eminönü Meydanı'nda oturma eylemini 2.günde devam ettiren Kadınlar Gazzede annelerin çocukların hergün öldüğünü ama dünyanın buna seyirci kaldığını anneler günün Gazze'deki annelere ölüm ve soykırım olarak yaşatıldığını söylediler.

ANNELER GÜNÜNDE GÖZLERİMİZİN YAŞI KURUMUYOR

Eylemin ilk gününde yüzlerce kadın ellerinde Türkçe ve İngilizce "Metanyahu 21.yüzyılın Hitleridir", " Abluka kaldırılsın Filistin özgür kalsın" yazılı döviz ve pankartlar taşıdılar. Üzeri kanlı önlük ve bebek kundaklarıyla meydanda oturma eylemi başlatan kadınlar anneler gününde gözlerinin yaşlarının kurumadığını söylediler. Kadınlar, Eminönü meydanında başlattıkları ve ikinci gününde yağmura rağmen eylemlerini devam ettirdiklerini Pazar günü de saat 10.00'dan akşam 21.00'a kadar devam ettireceklerini kaydettiler.

Nehirden Denize Özgür Filistin! Sloganları atarak oturma eylemi yapan kadınlar, "Mescidi Aksa'nın, Kudüs'ün ve Filistin'in özgürlüğü; zulmün ve işgalin sona ermesi için, ülkemizde ve dünyanın her yerinde yapılan eylemleri desteklemek hepimizin insani görevidir. Filistin özgür oluncaya kadar verdiğimiz mücadelemizi tüm gücümüzle sürdürmeye devam edeceğiz. Her gün ölen anneler ve bebekler için gözyaşlarımız kurumuyor." dediler.

300 sağlık çalışanı da İsrail hapishanelerinde esir tutuluyor." diye konuştu.

Gazze'de yaşananları gösteren fotoğraflar ile Kudüs maketi de meydanda sergilendi. Ayrıca meydanda müzik dinletisi de gerçekleştirildi.