Kadınlar kurban kesebilir mi, kurbana ortak olabilir mi? Diyanet açıkladı: İşte kimler kurban kesebilir sorusu yanıtı

ADETLİ KADIN KURBANA GİREBİLİR Mİ?

Kadınların adetliyken kurban ibadetini yerine getirmelerinde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Hatta hayvanı kesecek kimse yoksa ve kadın kurban kesmeyi biliyorsa hayız (adetli) iken kendi elleriyle kurbanı kesebilir. Kurbanın ardından kılınan namazdan ise sorumlu değildir. Kurban kesildikten sonra kılınan namaz şükür ve dua amaçlı olduğu için bunu adet hali bittikten ve gusül abdesti aldıktan sonra kılabilir.

KİMLER KURBAN KESEBİLİR?

Kurban kesmek, akli dengesi yerinde olan, buluğa ermiş ya da ergen olmuş olan bireyler için, dini açıdan zengin sayılabilecek kadar mal varlığına sahip olan ve mukim olan tüm Müslümanın yerine getirebileceği mali nitelikli bir ibadet çeşididir.