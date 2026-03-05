Haberler Yaşam Haberleri Kadınlar Semiha Deniz’in vurulduğu noktada kadın cinayetini protesto ettiler
Giriş Tarihi: 5.03.2026 23:47

Kadınlar Semiha Deniz’in vurulduğu noktada kadın cinayetini protesto ettiler

İstanbul Fatih’te boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından kızı almak için geldiği okulun önünde sokak ortasında başından silahla vurularak öldürülen Semiha Deniz (33) için kadınlar cinayete tepki eylemi yaptı.

Mustafa KAYA
Kadınlar Semiha Deniz’in vurulduğu noktada kadın cinayetini protesto ettiler
İki çocuk annesi olduğu öğrenilen Semiha Deniz (33)'in kızını almak için geldiği Fatih Seyyid Ömer Mahallesi Hüseyin Kasım Sokak'ta bulunan Vedide Baha Pars Ortookulunun önünde boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından kurşunlanarak öldürülmesi kadınlar tarafından protesto edildi. Çeşitli sivil toplum örgütünden yaklaşık 50 kadın Semiha Deniz'in öldürüldüğü noktaya çiçek bırakarak kadın cinayetlerinin artık son bulmasını istediler. Ellerinde dövizlerle kadın cinayetlerini protesto eden kadınlar açıklamanın ardından Kocamustafa Paşa meydanına kadar yürüdü.

* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz