Kadınların yaşça büyük olduğu evlilikler arttı

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), "Türkiye'de Evlilik ve Boşanma Eğilimleri Toplumsal Dönüşüm İzleri" raporuyla evlilik eğilim ve yaş kriterlerini ele aldı. Evliliklerde hâlâ erkeklerin eşlerinden büyük olduğu evlilikler en yaygın evlilik şekli olurken, son 10 yılda ise bu makas daralmaya başladı. 2015'te her 100 evliliğin 73.8'inde erkeklerin yaşça büyük olduğu görülürken bu oran günümüzde 70.3'e geriledi. Kadınların erkeklerden yaşça büyük olduğu evliliklerin sayısı ise artışa geçti. 2015'te her 100 evliliğin 14.1'inde kadınlar büyükken, bu oran şimdi 17.9'a yükseldi. Öte yandan evliliklerdeki yaş farkı da giderek azalmaya başladı. Yaş farkı 1-3 yaş arasında artış gösterirken, 4 yaş ve üzerinde yaş farkı olan evliliklerde azalma olduğu dikkat çekti. Boşanmış bireylerin evlilikleri ise kadın ve erkekler arasında dengeli bir dağılıma sahip olurken, bu durum eşi ölmüş kadın ve erkeklerin tekrar evlenmelerinde farklılık gösteriyor. Eşi öldükten sonra evlenenlere bakıldığında erkekler başı çekiyor. Son bir yılda eşi ölen 9 bin 436 erkek yeniden evlenirken, bu oran aynı durumdaki kadınlarda 3 bin 799 oldu.

5 YIL İLERİ ATTI

Rapora göre, eğitim süresinin uzaması ve ekonomik koşullar hem erkekler hem de kadınlar arasında ortalama evlenme yaşını istikrarlı bir şekilde yükseltiyor. Kadınların ortalama evlenme yaşı 2001'de 23.4 iken, şimdi bu rakam 28.3'e çıktı. Erkeklerin ise ortalama evlenme yaşı 2001'de 27.6 iken şimdi söz konusu rakam 31.2'ye yükseldi. Boşanma oranlarının evliliğin ilk yıllarında daha fazla olduğu görülürken, boşanan her 3 çiftten birinin evliliklerinin ilk 5 yılında bu yola başvurdukları görüldü. Boşanmaların yüzde 21.3'ü ise 6-10 yıl arasında yaşanırken, 11-15 yıl arası boşanmaların oranı yüzde 15.7, 16-19 yıllık evliler arasında bu oran yüzde 10.6 oldu. Boşanmalarda 20 yıl üstü evliliklerin oranı da artarken, oran yüzde 18.6 seviyesine yükseldi. Yani her 10 boşanmanın neredeyse 2'sini 20 yıl üstü evliliğe sahip olanlar yapıyor.