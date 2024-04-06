Kadir Gecesi duası kısa-uzun! Diyanet ile Arapça ve Türkçe Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler

Kadir Gecesi duası okunuşu, Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği mübarek gecenin gelmesi ile birlikte araştırılıyor. Bin aydan daha hayırlı olan bu gecede Müslümanlar Kur'an okumak, hatmetmek, namaz kılmak, oruç tutmak gibi çeşitli ibadetleri yerine getirecek. Ellerini semaya açıp ve içtenlikle yüce Allah'ın mağfiretine sığınacak olan Müslümanlar oruçlarının açılmasının ardından ibadetlerine yoğunlaşacak. Peki, Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler nelerdir, neler yapılır? İşte, Diyanet ile Kadir Gecesi duası okunuşu ve bu gecede yapılacak ibadetler.

KADİR GECESİ NELER YAPILIR, OKUNACAK DUALAR, SURELER VE YAPILACAK İBADETLERİ NELERDİR?

İslam alemi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl Ramazan ayının 27'nci gününe sabitlenen ve bin aydan daha hayırlı olarak bildirilen bu anlamlı günü idrak etmenin mutluluğunu yaşıyor. Kadir Gecesi yapılması tavsiye edilen ibadetleri, okunması gereken duaları, çekilmesi gereken zikirleri ve tesbihleri haberimizden öğrenebilirsiniz.