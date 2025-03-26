Kadir Gecesi duası okunuşu ve Arapça-Türkçe anlamı: Diyanet ile Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler nelerdir?

Kadir Gecesi'nde okunacak dualar, bu özel gecede en çok araştırılan konulardan biri oldu. Diyanet tarafından paylaşılan bilgilerle, Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetler arasında oruç, namaz ve Kur'an-ı Kerim okumanın yanı sıra birçok dua da yer alacak. Müslümanlar, bu rahmet ve bereket dolu gecede, dualarını ve ibadetlerini yoğunlaştıracak. Kadir Gecesi'ne dair en çok merak edilenlerden biri, namaz sonrası okunacak Kadir Gecesi duasının Arapça ve Türkçe okunuşu ile anlamıdır. İşte, Kadir Gecesi'nde okunması önerilen dua ve sureler...