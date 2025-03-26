Kadir Gecesi duası okunuşu ve Arapça-Türkçe anlamı: Diyanet ile Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler nelerdir?

Kadir Gecesi'nde okunacak dualar, bu özel gecede en çok araştırılan konulardan biri oldu. Diyanet tarafından paylaşılan bilgilerle, Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetler arasında oruç, namaz ve Kur'an-ı Kerim okumanın yanı sıra birçok dua da yer alacak. Müslümanlar, bu rahmet ve bereket dolu gecede, dualarını ve ibadetlerini yoğunlaştıracak. Kadir Gecesi'ne dair en çok merak edilenlerden biri, namaz sonrası okunacak Kadir Gecesi duasının Arapça ve Türkçe okunuşu ile anlamıdır. İşte, Kadir Gecesi'nde okunması önerilen dua ve sureler...
KADİR GECESİ BUGÜN İDRAK EDİLİYOR!
'Kadir Gecesi bu yıl hangi güne denk geliyor?' sorusu Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 dini günler takvimi ile yanıt buldu.
Diyanet takvimi ile belirlenen tarihe göre Ramazan ayının 27. Günü idrak edilecek olan Kadir Gecesi, bu yıl 26 Mart 2025 Çarşamba gününe denk geliyor.
KADİR SURESİ TÜRKÇE ANLAMI
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.
Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?
Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.
O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.
PEYGAMBER EFENDİMİZ KADİR GECESİ'NDE HANGİ DUAYI OKURDU?
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v), Kadir Gecesi'nde, (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa'fü annî) duasını okurdu. (Ya Rabbi, sen affedicisin, kerîmsin, affı seversin, beni de affeyle) demektir.
KADİR GECESİ OKUNACAK DUA
-Hz. Aişe bir gün Peygamberimize:
Ya Resullullah, Kadir Gecesi'ni bilirsem onda ne şekilde dua edeyim?
Şöyle buyurdu:
– Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni. (Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.)
Bu duayla birlikte, Fatiha, Nas gibi Kur'andan bilinen tüm dualar okunabilir.
KADİR GECESİ TESBİH NAMAZINDA HANGİ DUALAR OKUNUR?
Tesbih namazında Fatiha, İhlas Suresi, Tahiyyat, Rabbena, Allahümme Salli, Allahümme Barik, Sübhaneke okunur. Namazdan sonra da İnşirah Suresi ve Kadir Suresi okunur. Ardından Hz. Peygamber'e salat-ü selam getirilir. Namazdan sonra 10 defa Allahü ekber, 100 defa İnşirah Suresi, 100 defa Kadir Suresi, 100 defa Resulullah (s.a.v.) Efendimiz'in Hz. Âişe (r.a.) Validemiz'e öğrettiği şu dua okunur:
"Allâhümme inneke afüvvün kerîmün tühibbül-afve fa'fü annî"
(Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.)