KADİR GECESİ MESAJLARI 2025: En güzel, anlamlı, resimli, hadisli, dualı mesajlar ve sözler ile Kadir Gecemiz mübarek olsun!

Ramazan ayının manevi atmosferinde en kıymetli gecelerden biri olan Kadir Gecesi'ne ulaşmanın huzuru ve sevinci yaşanıyor. Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olarak nitelendirilen bu mübarek gece, bu yıl 26 Mart Çarşamba günü idrak edilecek. İslam alemi, dualar, ibadetler ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle bu özel geceyi ihya edecek. Sevdiklerine güzel dileklerini iletmek isteyenler ise anlam dolu Kadir Gecesi mesajlarıyla duygularını paylaşacak. İşte dualı, ayetli, hadisli ve resimli en güzel Kadir Gecesi mesajları ve sözleri…
KADİR GECESİ MESAJLARI VE SÖZLERİ
"Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde dualarınız kabul, gönlünüz huzurla dolsun. Hayırlı Kadir Geceleri!"
"Kur'an'ın indiği bu mübarek gecede dualarınız kabul, günahlarınız affolsun. Kadir Geceniz mübarek olsun."
"Rabbim bu mübarek gecede edilen duaları kabul eylesin. Kadir Geceniz mübarek olsun."
KADİR GECEMİZ MÜBAREK OLSUN!
En ağır hastaların bile hafifledikleri, öteye geçen Mü'minlerin bir kuş hafifliğiyle geçtikleri, yoksul sofralarının gökten gelme bir bereketle birdenbire zenginleştiği bir gecedir Kadir Gecesi.
Allah'ım, merhametin ve lütfunla bizleri kucakla. Kadir Gecesi'nde dualarımızı kabul eyle, kalplerimizi nur ile doldur. Bize hidayet ver ve sırat-ı müstakimden ayırma. Bu mübarek gecede huzur içinde, sevdiklerimizle birlikte dualarımızı edelim. Kadir Geceniz mübarek olsun, tüm dualarınızın ve niyetlerinizin kabul olmasını dilerim.
Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez Dualarinizin Rabbin yüce katina iletilmisine vesile olan Kadir Geceniz mübarek olsun.
TÜM İSLAM ALEMİNE HAYIRLI KANDİLLER
"Rabbim dualarınızı kabul, gönlünüzü huzurla doldursun. Hayırlı kandiller."
"Allah'ım! Bizi affeyle, yolundan ayırma. Kadir Geceniz mübarek olsun."
"Kadir Gecesi hürmetine, Rabbim dualarınızı kabul eylesin. Hayırlı kandiller."
Bu mübarek gecede dualarınızın kabul olması, kalplerinizin nur ile dolması ve sevdiklerinizle birlikte olmanız dileğiyle. Kadir Geceniz mübarek olsun.
Duaların kabul edileceği bu gecede, gönülden el açmak dileğiyle. Cümleten Kadir Gecemiz mübarek olsun.
Ya Rab, bu gece hürmetine ana babamızı ve tüm inanan müminleri bağışla.
"Kadir Gecesi, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, meleklerin yeryüzüne indiği, duaların kabul olduğu, bin aydan daha hayırlı olan mübarek bir gecedir. 'O gece, tan yeri ağarıncaya kadar bir esenliktir.' (Kadir Suresi 5) Rabbim bu mübarek gecede yapılan ibadetleri, edilen duaları kabul eylesin, gönlünüzdeki tüm hayırlı dilekleri nasip eylesin. Kadir Geceniz mübarek olsun."
"Bu gece öyle bir gece ki, bin aydan daha hayırlı. Duaların gökyüzüne yükseldiği, tövbelerin kabul olduğu, meleklerin yeryüzüne bereket indirdiği bir rahmet gecesi. Allah-u Teâlâ bu mübarek gecede bizleri affetsin, kalplerimizi nurla doldursun, sevdiklerimizle birlikte huzurlu bir hayat nasip etsin. 'Muhakkak ki biz, onu Kadir Gecesi'nde indirdik.' (Kadir Suresi 1) Rabbim, dualarımızı kabul eylesin. Kadir Geceniz mübarek olsun."
FARKLI VE EN ANLAMLI KADİR GECENİZ MÜBAREK OLSUN MESAJI
Kadir Gecesi'nin feyzi üzerinize olsun, dualarınız geri çevrilmesin, huzur içinde geçsin gece.
Kadir Gecesi dualarınızın kabulüne, kalplerinizin nuruna vesile olsun.
Kadir Geceniz mübarek olsun, bu geceyi ibadetle, dua ile geçirerek huzur bulmanız dileğiyle.