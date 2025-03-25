KADİR GECESİ MESAJLARI 2025: En güzel, anlamlı, resimli, hadisli, dualı mesajlar ve sözler ile Kadir Gecemiz mübarek olsun!

KADİR GECEMİZ MÜBAREK OLSUN!

En ağır hastaların bile hafifledikleri, öteye geçen Mü'minlerin bir kuş hafifliğiyle geçtikleri, yoksul sofralarının gökten gelme bir bereketle birdenbire zenginleştiği bir gecedir Kadir Gecesi.

Allah'ım, merhametin ve lütfunla bizleri kucakla. Kadir Gecesi'nde dualarımızı kabul eyle, kalplerimizi nur ile doldur. Bize hidayet ver ve sırat-ı müstakimden ayırma. Bu mübarek gecede huzur içinde, sevdiklerimizle birlikte dualarımızı edelim. Kadir Geceniz mübarek olsun, tüm dualarınızın ve niyetlerinizin kabul olmasını dilerim.

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez Dualarinizin Rabbin yüce katina iletilmisine vesile olan Kadir Geceniz mübarek olsun.