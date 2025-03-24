Kadir Gecesi Mesajları 2025: Resimli, ayetli, hadisli, en anlamlı Kadir Gecesi mesajı seçenekleri

Kadir Suresi'nde bahsolunan, Kuran'ın indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi müminler için en kıymetli gecelerin başında gelir. Hakkında pek çok hadis bulunan, kıymeti saymakla bitmeyen bu geceyi idrak etmek için ibadetle ve dualarla meşgul olmak gerekir. Bu gecenin şuurunu sevdiklerine de aksettirmek isteyenler, Kadir Gecesi mesajı seçeneklerini sosyal medyada paylaşıyor. Sizler de sevdiklerinize bu gecenin önemini anlatmak, onları bu geceyi en güzel şekilde ihya etmeye davet etmek için Kadir Gecesi mesajları paylaşabilirsiniz. İşte Resimli, ayetli, hadisli, en anlamlı Kadir Gecesi mesajı görselleri…