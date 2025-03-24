Kadir Gecesi Mesajları 2025: Resimli, ayetli, hadisli, en anlamlı Kadir Gecesi mesajı seçenekleri

Kadir Suresi'nde bahsolunan, Kuran'ın indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi müminler için en kıymetli gecelerin başında gelir. Hakkında pek çok hadis bulunan, kıymeti saymakla bitmeyen bu geceyi idrak etmek için ibadetle ve dualarla meşgul olmak gerekir. Bu gecenin şuurunu sevdiklerine de aksettirmek isteyenler, Kadir Gecesi mesajı seçeneklerini sosyal medyada paylaşıyor. Sizler de sevdiklerinize bu gecenin önemini anlatmak, onları bu geceyi en güzel şekilde ihya etmeye davet etmek için Kadir Gecesi mesajları paylaşabilirsiniz. İşte Resimli, ayetli, hadisli, en anlamlı Kadir Gecesi mesajı görselleri…
Dualarınız kabul, gönlünüz huzur dolsun. Kadir Geceniz mübarek olsun.
Kadir Geceniz mübarek olsun..Bu günlerin feyzi üzerinize, Rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, Nuru Ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun.
Bin aydan daha hayırlı bu mübarek gecede tüm dualarınız kabul olsun. Kadir Geceniz mübarek olsun.
Bu mübarek gecede kalbinizden geçen tüm güzellikler kabul olsun. Kadir Geceniz hayırlara vesile olsun.
O gece boyunca melekler, Rablerinin izniyle ölü canlara hayat taşımak için bölük bölük inerler; her çeşit barış, huzur, saadet ve güven taşırlar... Ta şafak sökünceye dek!.. Bu mübarek Kadir Gecesinde Allah dualarınızı kabul etsin.
Kadir Gecesi'nin feyzi ve bereketi üzerinize olsun. Dualarınız kabul, gönlünüz huzur dolsun.
Kalplerin nurla dolduğu bu özel gecede, dualarınızın kabul olmasını dilerim. Kadir Geceniz mübarek olsun.
Bu gece semaya açılan eller, edilen dualar kabul olsun. Kalbinizden huzur, hanenizden bereket eksik olmasın. Kadir Geceniz mübarek olsun.
Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Kadir geceniz hayırlara vesile olsun.
Bu mübarek gecede semaya açılan ellerin, edilen duaların kabul olması dileğiyle… Kadir Geceniz mübarek olsun.
Bu gece semaya yükselen dualarınız, kalbinizdeki tüm güzellikler kabul olsun. Kadir Geceniz mübarek olsun.
Rahmet ve mağfiretin sağanak sağanak yağdığı bu gecede, kalbiniz nurla dolsun. Kadir Geceniz mübarek olsun.
Bin aydan daha hayırlı bu gecede dualarınızın kabul olması, kalbinizin huzurla dolması dileğiyle… Kadir Geceniz mübarek olsun.
O gece tan yeri ağarana kadar esenliktir. (Kadir Suresi) Kadir Gecemiz mübarek olsun.
Allah'ü Teâla iki cihanda cümlemizi aziz ve bahtiyar eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Kadir geceniz mübarek olsun.