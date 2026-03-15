KADİR GECESİ MESAJLARI RESİMLİ 2026 | Dualı, hadisli, yeni Kadir Geceniz Mübarek olsun mesajları!

Ramazan ayının en kıymetli gecelerinden biri olan Kadir Gecesi öncesinde Kadir Gecesi mesajları ve sözleri gündemde yer alıyor. Kur'an'ın Peygamber Muhammed'e indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilen bu mübarek zaman dilimi, Kur'an'da "bin aydan daha hayırlı" şeklinde ifade ediliyor. 16 Mart 2026 Pazartesi gecesi idrak edilecek bu gece için Kadir Gecesi mesajları ve sözleri yoğun ilgi görüyor.
"Kadir Geceniz mübarek olsun. Dualarınız kabul, gönlünüz huzur dolsun."
"Bin aydan daha hayırlı bu gecede Allah tüm dualarınızı kabul etsin. Kadir Geceniz mübarek olsun."
"Manevi iklimiyle ruhumuzu aydınlatan Kadir Gecesi, huzur ve mutluluk getirsin. Mübarek olsun."
"Bu mübarek gecede sevdiklerinizle beraber dualarınız kabul olsun. Kadir Geceniz hayırlı olsun."
"Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Kadir Geceniz mübarek olsun."
"Ya Rab! Bu mübarek Kadir Gecesi'nde bizleri bağışla, dualarımızı kabul eyle. Kadir Geceniz mübarek olsun."
"Allah'ım, kalplerimizi imanla doldur, sevdiklerimize sağlık ve huzur ver. Kadir Geceniz mübarek olsun."
"Bu gece yapılan dualar kabul olur. Allah tüm gönülleri aydınlatsın, Kadir Geceniz mübarek olsun."
"Kadir Geceniz mübarek olsun. Allah dualarınızı kabul etsin."
"Bin aydan hayırlı bu gece, gönlünüzü huzurla doldursun."
"Manevi iklimiyle ruhunuzu aydınlatan Kadir Geceniz hayırlı olsun."
"Sevdiklerinizle birlikte huzur ve bereket dolu bir gece geçirmeniz dileğiyle."
"Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Kadir Geceniz mübarek olsun."
"Bu mübarek gecede yapılan dualar kabul olsun, gönlünüz ferahlıkla dolsun."
"Kalplerimiz imanla, evimiz huzurla dolsun. Kadir Geceniz hayırlı olsun."
"Ya Rab, bu gecede bizi bağışla, dualarımızı kabul eyle."
"Kadir Gecesi'ni en güzel şekilde ibadetle ve dua ile geçirin."
"Allah, sevdiğimiz herkese sağlık, mutluluk ve huzur versin. Kadir Geceniz mübarek olsun."
"Bin aydan hayırlı gecede dualarınız kabul, gönlünüz ferahlıkla dolsun."
"Kadir Gecesi'nin huzur ve bereketi evinize ve gönlünüze dolsun."
"Bu mübarek gecede yapılan ibadetleriniz ve dualarınız kabul olsun."
"Allah, Kadir Gecesi'nin feyzini üzerinize bolca ihsan etsin."
"Sevdiklerinizle birlikte geçirilecek hayırlı bir Kadir Gecesi dilerim."