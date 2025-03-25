KADİR GECESİ NAMAZI: Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, nasıl niyet edilir, farz mıdır?

KADİR GECESİNDE BAŞKA HANGİ NAMAZLAR KILINABİLİR?

Nafile namazlardan olan tesbih namazı, Kadir Gecesinde de kılınabilir. Tesbih namazı 4 rekattır. Ancak 4 rekat olmasına rağmen tesbih namazının kılınışı uzundur.

Tesbih Namazı Kılınışı

Tesbih namazı Hz. Muhammed'in amcasına tavsiye ettiği namazdır Tesbih namazı Kadir Gecesinde kılınabilecek namazlar arasında yer almaktadır. Tesbih namazı kişinin ömründe bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namaz olmaktadır. Tesbih namazı 4 rekat olarak şu şekilde kılınmaktadır:

- İlk olarak '' Allah rızası için tesbih namazı kılmaya'' diyerek niyet edilir ve namaza başlanır.

- Sübhaneke'den sonra 15 kez '' Sübhanellahi ve'l-hamdülillahi vela ilahe illallahü ekber'' denilir.

- Eüzü besmele çekilir, Fatiha ve sure okunduktan sonra 10 kez daha '' Sübhanellahi ve'l-hamdülillahi vela ilahe illallahü ekber'' denilir.

- Bu tesbih rükuya varınca 10 kere söylenir. Bununla birlikte rükudan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere ve ikinci secdede 10 kere söylenmektedir.

- Böylece kılınan her rekatta 75 tesbih yapılmış olunacaktır.

- İkinci rekata kalkınca tekrar 15 kere tesbih okunur ve besmele çekilerek Fatiha ve sure okunup 10 defa tesbih getirilir.

- Kalan rekatlar ise aynı şekilde tekrarlanmalıdır. Böylece 4 rekat tamamlanır ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.