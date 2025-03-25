KADİR GECESİ NAMAZI: Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, nasıl niyet edilir, farz mıdır?

Bin aydan hayırlı, Allah'ın kullarına ikramının bol olduğu, günahkarların affa uğrayabilecekleri, Kadir Gecesi, Ramazan'ın 27. Günü gecesinde idrak ediliyor. Müslümanların rehberi olan Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başladığı bu mübarek geceyi ibadet ve maneviyat yüklü geçirmek isteyen Müslümanlar Kadri Gecesi namazını araştırmaya başladı. Peki, Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, nasıl niyet edilir, farz mıdır?
KADİR GECESİ ÇARŞAMBA GÜNÜ İDRAK EDİLECEK!
1 Mart itibarıyla başlayan Ramazan ayı 29 gün sürecek. Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi idrak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 dini günler takvimine göre bu sene Kadir Gecesi 26 Mart 2025 Çarşamba günü idrak edilecek.
2, 4 ve 100 REKAT KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?
1-) Kadir Gecesi namazı hakkında İbnü Mes'ud (Radıyallahu Anh) 'dan Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) 'in şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur:
"Her kim Kadir Gecesi'nde 1 kere Fatiha, 3 kere de İhlas Suresi okuyarak 2 rekat kılar ve namazdan sonra:
(Duanın Arapça okunuşu:)
"Subhanemenhüvegâimüllêyeshü. Sübhanemenhüvedêimülleyelhu. Sübhanemenhüvehâfizülleyeğfül. Sübhanemenhüve ğaniyyülleyeftegir. Sübhanemenhüvecevêdülleyebhal. Sübhanemenhüve halîmülleyeğcel. Sübhanellahivelhamdülillahi velâilâheillallahüvellahüekber. Velâhavle velâgüvvete illabillah. Sübhanekeyâalîmü yâ azîm. İğfirlizzenbelazîm."
Kim bu namazı kılıp namazdan sonra da böyle dua ederse, ona müjde olsun, ona tekrar müjdeler olsun. Allah-u Te'ala ona hiçbir göz görmedik, hiçbir kulak işitmedik ve hiçbir beşerin kalbine hayali dahi gelmedik nimetler verecektir."
2 Rekatlık Kadir Gecesi Namazı
2 Rekatlık Diğer Namaz:
Selam verdiğinde 70 kere [Estağfirüllahe veetûbüileyh]
4, 12 VE 100 REKATLIK KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?
Kadir Gecesi namazı 4 rekat, 12 rekat veya 100 rekat olarak kılınır. Kadir Suresi ile birlikte kılınması gerekir.
Kadir Gecesi namazına ise şu şekilde niyet edilir:
-"Ya Rabbi! Bu gece hürmetine, Efendimiz hürmetine, Rahmet-i ilahin hürmetine, benim tevbelerimi kabul eyle… Aff-ı ilahiyene,feyz-i ilahiyene mazhar eylediğin zümreye (topluluğa) ilhak eyle… Allahu Ekber.
Birinci rekatta Fatiha ile 3 Kadir suresi, 2. rekatta Fatiha ile 3 İhlas suresi, 3. rekatta Fatiha ile 3 Kadir suresi ve 4. rekatta Fatiha ile 3 İhlas suresi şeklindedir. Kadir namazı kılınışı sırasında iki rekatta bir Tahiyata oturulur. Selamdan sonra 11 defa "Allah-u Ekber, Alah-u Ekber, Lailahe illlahu valahu ekber Allah-u Ekber velillahi hamd" denir.
KADİR GECESİNDE BAŞKA HANGİ NAMAZLAR KILINABİLİR?
Nafile namazlardan olan tesbih namazı, Kadir Gecesinde de kılınabilir. Tesbih namazı 4 rekattır. Ancak 4 rekat olmasına rağmen tesbih namazının kılınışı uzundur.
Tesbih Namazı Kılınışı
Tesbih namazı Hz. Muhammed'in amcasına tavsiye ettiği namazdır Tesbih namazı Kadir Gecesinde kılınabilecek namazlar arasında yer almaktadır. Tesbih namazı kişinin ömründe bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namaz olmaktadır. Tesbih namazı 4 rekat olarak şu şekilde kılınmaktadır:
- İlk olarak '' Allah rızası için tesbih namazı kılmaya'' diyerek niyet edilir ve namaza başlanır.
- Sübhaneke'den sonra 15 kez '' Sübhanellahi ve'l-hamdülillahi vela ilahe illallahü ekber'' denilir.
- Eüzü besmele çekilir, Fatiha ve sure okunduktan sonra 10 kez daha '' Sübhanellahi ve'l-hamdülillahi vela ilahe illallahü ekber'' denilir.
- Bu tesbih rükuya varınca 10 kere söylenir. Bununla birlikte rükudan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere ve ikinci secdede 10 kere söylenmektedir.
- Böylece kılınan her rekatta 75 tesbih yapılmış olunacaktır.
- İkinci rekata kalkınca tekrar 15 kere tesbih okunur ve besmele çekilerek Fatiha ve sure okunup 10 defa tesbih getirilir.
- Kalan rekatlar ise aynı şekilde tekrarlanmalıdır. Böylece 4 rekat tamamlanır ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.