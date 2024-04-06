Kadir Gecesi nedir, bu mübarek gecede ne oldu? Kadir Gecesi önemi ve fazileti

Müslümanlar için büyük önem taşıyan Kadir Gecesi bu sene 5 Nisan tarihinde idrak edilecek. Her yıl Ramazan ayının 27. gecesi ulaşılan ve tüm İslam aleminde ibadetlerle, zikirlerle, dualarla karşılanan Kadir Gecesi'nde ne olduğunu merak eden vatandaşlar aramalara yöneldiler. İşte Kadir Gecesi anlamı, önemi ve faziletleri

KADİR KELİMESİNİN ANLAMI?

Sözlükte kadir (kadr) kelimesi "hüküm, şeref, güç, yücelik" gibi anlamlara gelir. Dinî literatürde ise "leyletü'l-Kadr" şeklinde Kur'ân-ı Kerîm'in indirilmeye başlandığı gece manasına gelir.

KADİR GECESİ NEDİR, BU GECEDE NE OLDU?

Kadir Gecesi tüm Müslümanlar için büyük bir önem araz etmektedir. Bu gecenin önemiyse kendisinde vuku bulan hadiseye dayanmaktadır. Kadir Gecesi'nin kıymeti ise Kur'an'dan gelmektedir. Çünkü İslam dininin kılavuzu, Allah'ın insanlığa son hitabı ve evrensel kaynak Kuran'ı Kerim bu gecede indirilmeye başlanmıştır.

İnsan için yenilenme ve diriliş vesilesi olan ramazan ayında saklı bulunan Kadir Gecesi, insanlığın sonsuz saadetine vesile olacak fırsatlarla gelmektedir. Yüce Allah, Kur'an'da Kadir Gecesi'nin bin aydan hayırlı olduğunu bildirmektedir. (Kadr, 97/3.) Peygamber Efendimiz de, "…Bu ayda öyle bir gece vardır ki bin aydan daha hayırlıdır. Bu gecenin hayrından mahrum kalan, bin ayın hayrından mahrum kalmış gibidir." (Nesâî, Sıyâm, 5.) buyurarak Kadir Gecesi'nin önemine vurgu yapmaktadır.

Kadir gecesinin önemine işaret eden bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkânına sahip bulunmalarına karşılık Müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir.

Bu noktada günün tam olarak tespit edilmemesi de hayırlı olarak nitelendiriliyor.

KADİR GECESİ ANLAMI VE ÖNEMİ

Allah, bu gecede Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla İslam aleminin son peygamberi Hz. Muhammed'e Kur'an-ı Kerim'i vahyetmeye başlamıştır. Bu geceden başlayarak 23 yıl boyunca adım adım aktarılan Müslümanlığın yol göstericisi Kur'an-ı Kerim, 610 yılı itibarıyla vahiy olmaya başlamıştır. Bu süreçte Peygamber Efendimiz 40 yaşında bulunmaktadır.

Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak yer alan Kadir Gecesi şöyle anlatılıyor:



"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."

"Sahabeler, Peygamber Efendimizin ramazanın son 10 günü, son 7 günü ve 26. geceyi 27. güne bağlayan gecenin Kadir Gecesi olduğuna dair işaretler verdiğini rivayet etmişler. Ramazanın son 10 günü ibadetlerimizin yoğunluğunun daha üst seviyeye çıkması gerekiyor. Bu zaman diliminde olan Kadir Gecesi'ni bir milat kabul ederiz. Bu gece bir fırsat gecesidir.

İslam aleminin yol gösterici olan Kuran bu gece tüm insanlığa indirilmiş ve insanlar Allah'ın (c.c) nuruyla tanışmışlardır. Bu gecenin önemi Kuran'da bulunan 'Kadir suresi' ile tüm insanlara anlatılmıştır. Kadir suresi üzerinde bu gecenin önemi vurgulanmış, Peygambere (s.a.v) ve insanlara ışık tutulmuştur. Kadir gecesinde yapılan ibadetlerde kat kat sevaplar yazılarak, insanların günahlarının affedileceği de bildirilmiştir.