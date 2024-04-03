Kadir Gecesi Tarihi 2024: Mübarek Kadir Gecesi bu yıl hangi gün? Diyanet dini günler takvimi

Ramazan ayının 26'ncı gününü 27'nci gecesine bağlayan gece kavuşulan Kadir Gecesi için bekleyiş başladı. Kadir Gecesi tarihi, Diyanet İşleri tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile netlik kazandı. Bu özel günü ibadet ederek geçirmek isteyenler, Kadir Gecesi tarihini araştırmaya başladı. İşte 2024 Kadir Gecesi ne zaman sorusunun yanıtı..

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 dini günler takvimini yayımlandı. Böylece Kadir Gecesi tarihi de belli oldu.

Yayınlanan takvime göre bu sene Kadir Gecesi 5 Nisan 2024 Cuma gününe denk gelmektedir. Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi idrak ediliyor.

KADİR GECESİNDE NE OLDU?

Kadir Gecesi, İslam dininin inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla Peygamber Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gecedir. Tarihsel olarak Ramazan ayının son günlerinde yer alır. Kur'an'da bu günün 'bin aydan daha hayırlı' olduğu belirtilmiştir.

Allah Kur'an'ın ilk ayetlerini Cebrail melek aracılığıyla Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V) Nur Dağı'ndaki Hira Mağarası'nda göndermiştir. İndirilen ilk ayetler, Alak Suresi'nin ilk 5 ayetidir.

Peygamber Efendimiz, 40 yaşına yaklaştığında toplumdan sıklıkla uzaklaşarak Mekke'nin kuzeyinde yer alan Nur Dağı'ndaki Hira Mağarası'nda inzivaya çekilmeyi ve burada vakit geçirmeyi adet edinmiştir. Bu durum 1-2 yıl kadar devam etmiştir. Miladi 610 yılında ise, bir Ramazan gecesi (Kadir Gecesi) hırkasına bürünüp Hira Mağarası'nda tefekküre daldığı bir sırada ilk vahyi almıştır.

KADİR GECESİ ANLAMI VE ÖNEMİ

Sözlükte kadir (kadr) kelimesi "hüküm, şeref, güç, yücelik" gibi anlamlara gelen kelime dini anlamda ise "leyletü'l-Kadr" şeklinde Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Kadir Gecesi, İslam dininin inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla Peygamber Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gecedir. Tarihsel olarak Ramazan ayının son günlerinde yer alır. Kur'an'da bu günün 'bin aydan daha hayırlı' olduğu belirtilmiştir.

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

11 Ocak PERŞEMBE: REGAİB KANDİLİ

12 Ocak CUMA: ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

6 Şubat SALI: MİRAC KANDİLİ

24 Şubat CUMARTESİ: BERAT KANDİLİ

11 Mart PAZARTESİ: RAMAZAN BAŞLANGICI

5 Nisan CUMA: KADİR GECESİ

9 Nisan SALI: AREFE

10 Nisan ÇARŞAMBA: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

11 Nisan PERŞEMBE: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

12 Nisan CUMA: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

16 Haziran PAZAR: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

17 Haziran PAZARTESİ: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

18 Haziran SALI: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

19 Haziran ÇARŞAMBA: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

7 Temmuz PAZAR: HİCRİ YILBAŞI

16 Temmuz SALI: AŞURE GÜNÜ

14 Eylül CUMARTESİ: MEVLİD KANDİLİ