KADİR GECESİ TARİHİ 2025: Diyanet açıkladı! Kadir Gecesi ne zaman, Ramazan’ın kaçıncı günü?

Kadir Gecesi'nin ne zaman idrak edileceği tüm islam alemi tarafından merak edildi. Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul olduğu bu gece İslam'da, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilir. Peki, Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek, Ramazan'ın kaçıncı günü? İşte, Kadir Gecesi tarihi...
2025 KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Kadir Gecesi tarihi belli oldu.
Buna göre; Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 26 Mart 2025 Çarşamba idrak edilecek.
KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ
Kadir Gecesi, İslam dininin inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla Peygamber Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gecedir. Tarihsel olarak Ramazan ayının son günlerinde yer alır. Kur'an'da bu günün "bin aydan daha hayırlı" olduğu belirtilmiştir.
Kadir gecesinin önemine işaret eden bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkânına sahip bulunmalarına karşılık Müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir (el-Muvaṭṭaʾ, İʿtikâf, 15).