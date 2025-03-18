KADİR GECESİ TARİHİ 2025: Diyanet açıkladı! Kadir Gecesi ne zaman, Ramazan’ın kaçıncı günü?

Kadir Gecesi'nin ne zaman idrak edileceği tüm islam alemi tarafından merak edildi. Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul olduğu bu gece İslam'da, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilir. Peki, Kadir Gecesi ne zaman idrak edilecek, Ramazan'ın kaçıncı günü? İşte, Kadir Gecesi tarihi...