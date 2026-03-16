Kadir Gecesi’nde camiler dolup taştı: Eller semaya yükseldi!

Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ve bin aydan daha hayırlı olan mübarek Kadir Gecesi'nde camiler dolup taştı. Geceyi fırsat bilen vatandaşlar ellerini semaya yükseltip dualar etti. İbadetlerini eda eden vatandaşlara cami çıkışlarında çeşitli ikramlarda da bulunuldu.
İSTANBUL
İslam alemi için en önemli gecelerden biri olan, bin aydan daha hayırlı olduğu bilinen Kadir Gecesi, Büyük Çamlıca Camii'nde düzenlenen programda dualarla idrak edildi. Kadın, erkek, genç ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği programa çok sayıda vatandaş katıldı. Akşam namazının ardından başlayan programda Kur'an-ı Kerim okundu. Kadir Gecesi'nin önemi hakkında vaazlar verilirken, camiyi dolduran vatandaşlar edilen dualara hep birlikte "Amin" dedi. Program kapsamında toplu hatim duaları yapılırken, özellikle dünyanın çeşitli bölgelerinde zulüm altında yaşayan Müslümanlar için dua ve niyazlarda bulunuldu. Program, Büyük Çamlıca Camii İmam Hatibi Kerim Öztürk'ün kıldırdığı yatsı ve teravih namazının ardından sona erdi. Camiye gelen çocuklara ise çeşitli hediyeler verildi.
ELAZIĞ
Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar başta İzzetpaşa Camii olmak üzere tüm camileri doldurdu. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ve bin aydan daha hayırlı olan gecede vatandaşlar, geceyi namaz ve dualarla geçirdi. Yapılan duaların ardından vatandaşlar teravih namazı kıldı. Teravih namazı sonrası vatandaşlara salep ikram edildi.
SAKARYA
Adapazarı ilçesinde bulunan tarihi Orhan Camii, Kadir Gecesi'nde dolup taştı. Cemaat, okunan Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahilerle geceyi idrak etti. Yapılan dualar ile Kadir Gecesi'nin manevi atmosferi yaşanırken, cami içinde yer bulamayan vatandaşlar avluda saf tuttu. Gecenin önemine dair yapılan konuşmaların ardından ezanla birlikte yatsı ve teravih namazları kılındı. Kılınan namazların ardından Sakarya Müftülüğü, vatandaşlara cami önünde ikramlarda bulundu.
MARDİN
İslam dininde 'bin aydan daha hayırlı olduğu' kabul edilen Kadir Gecesi, Mardin'de kent merkezi ve ilçelerdeki camilerde düzenlenen programlarla idrak edildi. Kızıltepe İlçe Müftülüğü tarafından Kenan Kösen Camii'nde Kadir Gecesi programı düzenlendi. Yatsı namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda mevlit okundu, ilahiler seslendirildi. Kızıltepe İlçe Vaizi Kemal Kahraman, cemaate Kadir Gecesi'nin önemini ve faziletini anlattı, dua etti. Vatandaşlar gece boyunca namaz kılıp dua etti. Program sonunda katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
GAZİANTEP
Gaziantep İl Müftülüğünce Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi. Şehitkamil ilçesindeki Lütfiye Ali Kılçık Camisi'nde toplanan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Namaz vakti öncesi camiye gelen vatandaşlar Kur'an-ı Kerim okudu, dualar etti ve vaaz dinledi. Camideki yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar avluya serilen hasır üzerinde namaz kıldı. Namaz çıkışında vatandaşlara helva ikramında bulunuldu.
ŞANLIURFA
"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan Şanlıurfa'da, Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi'nde yoğunluk oluşturdu. Akşam ezanından itibaren yerleşkeye gelenler, buradaki camilerde namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Teravih namazının ardından ise mevlit okutuldu.
KAHRAMANMARAŞ
Kadir Gecesi'nde Kahramanmaraş'taki camiler doldu taştı. İl Müftülüğü tarafından kent geneli ve ilçelerdeki camilerde yatsı namazından önce Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahiler okundu, dua edildi.
ULU CAMİ YENİDEN CEMAATLE DOLDU
6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören tarihi Ulu Cami, restorasyon sürecinin ardından Kadir Gecesi'nde ibadete açıldı. İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güller, namaz öncesi vaaz verdi. Geceyi idrak etmek isteyen vatandaşlar camide namaz kılarak dua etti. Yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar namazlarını cami dışında kılmak zorunda kaldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından camilerden çıkan vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.
KİLİS
Kilis'te Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar, camilere akın etti. İl Müftülüğü tarafından kentteki camilerde Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi. Akşam namazının ardından camileri dolduran vatandaşlar, namaz kılarak dua etti. Yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar namazlarını dışarıda kılmak durumunda kaldı. Hacı Mustafa Cümbüş Camisi'ndeki programa katılan İl Müftüsü Alettin Bozkurt'un namaz öncesi verdiği vaazla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim okundu.
ADIYAMAN
Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar, camilere akın etti. Meydan Camisi'nde il müftülüğünce düzenlenen programda namaz öncesi Kur'an-ı Kerim tilaveti verildi. Akşam namazının ardından camileri dolduran vatandaşlar, namaz kılarak dua etti. Namaz sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Dİyanet Vakfı Adıyaman Şubesi'nce vatandaşlara "Hediyem Kur'an olsun" projesi kapsamında Kur'an-ı Kerim dağıtıldı. Program sonrası vatandaşlara Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce salep ikram edildi.
BURSA
Bursa'da tarihi Ulu Cami'de ve kentteki diğer camilerde toplanan vatandaşlar, Kadir Gecesi'nde teravih namazı kıldı. Binlerce kişinin yoğunluk oluşturduğu Ulu Cami'de teravih namazı kılındı. Vatandaşlar namazın ardından yapılan dualara eşlik etti.
ESKİŞEHİR
Eskişehir'de Kadir Gecesi dolayısıyla Reşadiye Camisi'nde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. İftardan sonra camiye gelen vatandaşlar, yatsı ve teravih namazını eda etti. Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahilerin okunduğu gecede dualar edildi. Cami çıkışında vatandaşlara Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ikramda bulunuldu.
BİLECİK
Bilecik'te, Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar kentteki camilere akın etti. İl Müftüsü Ahmet Dilek, Kayı Boyu Camisi'ne gelen vatandaşlara vaaz verdi. Bu gecenin, insanlığa rahmet olarak gönderilen son ilahi mesaj olan Kur'an-ı Kerim'in, Hazreti Muhammed'e indirilmeye başlandığı müstesna bir gece olduğunu belirten Dilek, "Kur'an-ı Kerim, insanlığa hakkı batıldan, doğruyu yanlıştan ayırmayı öğreten ilahi bir rehberdir. İnsan onurunu yücelten, adaleti ve merhameti esas alan, bireysel ve toplumsal hayatımıza istikamet kazandıran en doğru ve en güvenilir kılavuzdur." ifadelerini kullandı. Camiyi dolduran vatandaşlar namaz kılıp dua etti. Namazın ardından Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.