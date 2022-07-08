Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'a (32) engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp öldürdüğü gerekçesiyle 12.5 yıl hapse çarptırılan ve kararı Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker'in yeniden yargılandığı davada cezası 10 yıl 10 aya düşürülmüştü. Avukatları tutukluluk halinin devamına hükmedilmesine itirazda bulundu. İtirazın 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilip tahliye kararı verilmesi üzerine Şeker cezaevinden çıktı.



AİLESİYLE KUCAKLAŞTI

Yargıtay'ın kararı sonrası tutuklu sanık Kadir Şeker, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün yeniden yargılandı. Duruşmada savcı, son mütalaasında, daha önce verdikleri mütalaayı tekrar ettiklerini belirterek, sanığın suçu haksız tahrik altında işlediği için cezasının azami oranda indirilmesini ve Şeker'in cezaevinde bulunduğu süre de göz önüne alınarak tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti ise Kadir Şeker'in cezasını 10 yıl 10 aya indirerek tutukluluk halinin devamına karar verdi.