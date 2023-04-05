Kadran Nedir? Saatte ve Araçlarda Kadran Neresi ve Ne İşe Yarar?

Kadran nedir sorusunun yol açtığı düzlemde gösterge olabileceği vurgulanabilir. Saat ve araba alanlarında kullanım amacı değişse de bir şeyleri göstermek temel alınmaktadır. Aynı zamanda alanları ayrı ayrı ele almaya imkân tanıyacak başlıklar da vardır. Bu neticede saat kadranı ne demek olduğu konunun ilk sorusu olacaktır. Bu soruyu takip eden ve diğer alanı ifade eden Araçlarda kadran nedir sorusu yer almaktadır. Burada üzerinde durulması gereken arabada kadran ne işe yarar kısmıdır.

Kadran Nedir?

Hayatımızın bazı alanlarında göstergeler vardır. Bu göstergeler sayesinde yapılacak ya da yapılan işlerimiz daha kolay adımlarla gerçekleşir ya da gerçekleşmiştir. Örneğin günümüzde buzdolapları teknoloji ile bir araya geldiği için üzerlerinde gösterge vardır. Bu göstergede hangi bölgenin daha soğuk olduğunu görebiliriz ve hatta ayarlaya da biliriz. Kadranı da gösterge kategorisi içerisinde değerlendirebiliriz. Çünkü kadran bir düzlemi ifade etmektedir. Bu düzlem içerisinde de imgeler vardır. Konunun değişmesi ile kadranın neyi göstermek istediği de değişir. Saat ve araç alanlarında bu duruma değinilecektir.

Saatte Kadran Ne İşe Yarar?

Zaman her insan için değerlidir. Güne başlarken planlı başlarız. Bu nedenle hangi saatte ne yapacağımızı önceden belirleriz. Gün içerisinde de hazırladığımız plan çizelgesine uyarız ve sürekli saati kontrol ederiz. Aslında diğer yapacak işlemi kaçırmamak adına saati takip ederiz. Takip etmemiz gereken zamanı iki farklı saat ile gerçekleştirebiliriz. Bunlardan biri klasik saat diğer ise dijital saattir. Klasik ve dijital saatlerde de kadran vardır. Klasik saatte akrep ve yelkovan altındaki kısımdır. Dijital saatteki kadran ise ekran olarak tanımlanmaktadır.

Araçlarda Kadran Ne İşe Yarar?

Araçlar insan yaşamını kolaylaştıran bir özelliğe sahiptir. Araçların her bir parçası farklı bir amaca hizmet eder. Bu nedenle kadran kelimesi açıklanacaktır. Kadran saat üzerinden de açıklanan bir kavramdır. Hem saat alanında hem de şimdi bahsedilecek olan araç alanında da ele almak mümkündür. Kadran kelimesi tek olarak ele alındığında gösterge niteliğinde olduğu ifade edilmişti. Bu bahsedilme şekli aslında araçlardaki kadranın ne olduğuna ve ne işe yaradığına atıfta bulunmaktadır. Araçların sürücü koltuğuna oturduğunuzda direksiyonun arkasında sayıların olduğu bir yer görürsünüz. Bu sayılar, araç hareket halindeyken ne kadar hızda olduğunuzu gösterir. Araçlardaki kadran da tam olarak bu işe yaramaktadır.