Kadro alamayan akademisyen hocaları dolandırdı! 520 milyonluk vurgun!

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Gaziantep Üniversitesi'nde çalışan bir araştırma görevlisi ve başka şahısların çok sayıda kişiyi yüklü miktarda dolandırdığı ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlattı. Yapılan çalışmalarda, Gaziantep Üniversitesi Oğuzeli Meslek Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olarak çalışırken öğretim üyesi kadrosuna başvuran ancak atanamayan ve 7 ayrı bölümden mezun olduğu öğrenilen Mehmet Ali Y.'nin intikam almak için aralarında fakülte dekanı ve 3 doçent ve 3 esnafın bulunduğu kişilere toplam 521 milyon TL değerinde sahte çek ve senet imzalatarak şahısları dolandırdığı ortaya çıktı. Şüpheli şahıslar, 3 ay süren fiziki ve teknik takip sonrası yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda çek ve senet, dijital materyaller evrak inceleme mercekleri, kağıt kesme makinası, dijital mercek, teleskop, tarayıcılar ele geçirilirken işlemleri tamamlanan 12 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyonda el konulan çek, senet ve diğer evrakların incelemesinin devam ettiği, soruşturma iya bağlı olarak gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi. Olayla ilgili olarak Adalet Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından da olaya ilişkin inceleme başlatıldı.