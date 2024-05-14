Kaf Suresi 9. Ayet Okunuşu - Kaf Suresi’nin 9. Ayeti Arapça Yazılışı Türkçe Anlamı, Tefsiri ve Meali

Kaf suresi, ismini; surenin başındaki ''Kaf'' harfinden almaktadır. Sure bu ismi, sahabe döneminden beri kullanmaktadır. Ayrıca; ölümden sonra dirilmeyi, peygamberliği ve evvel zamanlarda var olmuş olan inkarcı toplumların, yaşadıkları azapları ve felaketleri konu edinmiştir. Bu sebeple Kaf Suresi, İslam dininin, Allah'ın birliğinin ve tek gerçekliğin ne olduğuna dair oldukça önemli bir suredir. Kur'an-ı Kerim'in 50. suresidir, 45 ayetten oluşmaktadır ve her ayet müminlere yol göstermek için oldukça önemlidir. Ayrıca Kaf Suresi 9. Ayet Türkçe anlamı ile birlikte, daha doğru bir yaşam adına yol gösterici olmaktadır. Tefsiri ve meali ise Diyanet tarafından alternatifli bir biçimde açıklanmıştır.

Kaf Suresi 9. Ayet Okunuşu

Kaf Suresi'nin 9. ayeti okunuşu şu şekildedir;

Ve nezzelnâ mine-ssemâ-i mâen mubâraken fe-enbetnâ bihi cennâtin ve habbe-lhasîd(i)

Kaf Suresi 9. Ayet Arapça Yazılışı

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Kaf Suresi 9. Ayet Türkçe Anlamı

Kaf suresi 9. ayeti Türkçe anlamı şu şekildedir;

''Gökten bereketli bir su indirdik, onunla bahçeler ve biçilecek daneler bitirdik.''

Kaf Suresi 9. Ayet Tefsiri ve Meali

Diyanet açıklamasına göre Kaf suresi 9. ayet meali 10 ve 11. ayetlerle birlikte incelenmiştir;

"Gökten de bereketli bir su indirip onunla kullar için rızık olarak bahçeler ve biçilecek taneler (ekinler), birbirine girmiş kat kat tomurcukları olan yüksek hurma ağaçları bitirdik ve böylece onunla ölü bir beldeye hayat verdik. İşte (dirilip kabirlerden) çıkış da böyledir."