Kafa kafaya çarpışan iki otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı

Kaza, Kırıkkale-Kulu karayolu üzerindeki Tadım Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.Y. (44) idaresindeki otomobil ile C.C. (26) yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile N.C. (47) ve N.N.C. (6) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerinin incelemesinin ardından araçlar otoparka çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.