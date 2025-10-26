Haberler Yaşam Haberleri Kafa kafaya çarpışan iki otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı
Giriş Tarihi: 26.10.2025 17:38

Kırıkkale’nin Karakeçili ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı. Kazada hurdaya dönen araçlardaki yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kafa kafaya çarpışan iki otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı

Kaza, Kırıkkale-Kulu karayolu üzerindeki Tadım Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.Y. (44) idaresindeki otomobil ile C.C. (26) yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile N.C. (47) ve N.N.C. (6) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerinin incelemesinin ardından araçlar otoparka çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

