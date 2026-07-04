Kafa kafaya çarpıştılar: 3 ölü, 4 yaralı

Çankırı'da İzzet Gümüşbuğa'nın (43) kullandığı otomobil, Bozkır köyü mevkiinde karşı yönden gelen Remzi Akdemir'in (75) kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı. İki aracın sürücüleri ile otomobilde bulunanlardan Hasan Salih Gümüşbuğa (12) ölürken, Çiğdem (30), Abdullah (5), Esma Betül (9) ve Muhammet Emir Gümüşbuğa (5) yaralandı. Abdullah ve Esma Betül Gümüşbuğa'nın durumunun da ağır olduğu öğrenildi. Konya'nın Çumra ilçesinde, kavşakta çarpıştığı TIR'ın altına giren otomobildeki Alparslan Aslan (29) ve Mustafa Bircan (29) öldü. Tunceli-Ovacık karayolunun Halvori Gözeleri mevkiinde otomobille kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada, Ali İhsan Kandil (52) öldü. Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpan kamyonetin sürücüsü Hayri Kaplan (58) hayatını kaybetti.

Karabük'te önünde giden TIR'a çarpan otomobildeki Yakup Yamak (46) can verdi. Şırnak'ta kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya uçan otomobildeki Murat Gencer (46) ölürken, 2 kişi de yaralandı. Isparta'nın Gönen ilçesinde beton mikseriyle çarpışan motosikletin sürücüsü Kemal Başçay (43), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Samsun'un Atakum ilçesinde kurye motosikleti ile çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü, Atakum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nde işçi olarak çalışan Hanife Demirci (63) öldü. İzmir'in Ödemiş ilçesinde, önceki gece aniden yola fırlayan köpeğe çarpmamak için manevra yapan A.B. (21) yol kenarındaki ağaca çarptı. Araçta bulunan Mustafa İ. ağır yaralandı

Tolga YANIK-Sekvan KÜDEN-Ali Faik ATAY-Erdoğan ÖZTÜRKCeyhan TORLAK-Mehtap AYDOĞAN/SABAH