Kafada Karıncalanma Neden Olur? Baş Bölgesinde İğnelenme ve Karıncalanma Hangi Hastalığın Belirtisidir?

Sinir veya sinir köklerinde oluşan hasar sonucu kafada karıncalanma hissi yaşanır. Bazı insanlar, bu hisle birlikte yanma veya soğukluk hissi de deneyimleyebilirler. Karıncalanma, sürekli veya belirli aralıklarla ortaya çıkabilir. Başın belirli bir bölgesinde hissedilebilir ya da genişçe bir alana yayılabilir. Kafada karıncalanma neden olur, baş bölgesinde iğnelenme ve karıncalanma hangi hastalığın belirtisidir sıkça merak edilen bir konudur.
Kafada karıncalanma hissi, birçok farklı nedenden kaynaklanabilir. Bu hissin altında yatan nedenler, genellikle zararsız olsa bile bazen ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Kafada karıncalanma hissinin yaygın nedenlerinden bazıları şu şekilde sıralanabilir:
Sinirlerin sıkışması veya hasar görmesi, karıncalanma hissine yol açabilir. Bu durum, örneğin boyun fıtığı gibi omurga problemlerinden kaynaklanabilir.
Yüksek düzeyde stres veya anksiyete, vücutta çeşitli fiziksel belirtilere yol açabilir. Kafada karıncalanma, bu belirtilerden biri olabilir.
Kronik baş ağrısı yaşayan kişilerde ve migren hastalarında kafada karıncalanma hissi yaygın olarak görülür,
Sinüzit, sinüslerin iltihaplanması durumudur ve bu iltihaplanma kafa bölgesinde karıncalanma hissine neden olabilir.
Özellikle B12 vitamini eksikliği, sinir fonksiyonlarında bozulmalara ve karıncalanma hissine yol açabilir.
Birtakım ilaçların yan etkileri arasında da kafada karıncalanma hissi bulunur. Bunun için kullanılan ilaçların yan etkilerine dikkat etmek gerekir.
Tansiyonda yaşanan ani değişimler de kafada karıncalanma hissine sebep olabilir.
Multipl skleroz (MS) gibi bazı nörolojik hastalıklar, sinir sisteminde hasara neden olarak karıncalanma hissine yol açabilir.
Kafada karıncalanma hissini hafifletmek veya geçirmek için aşağıdaki yöntemleri denemekte fayda vardır. Bu yöntemler genel anlamda rahatlama sağlayabilir, ancak kalıcı veya şiddetli durumlar için mutlaka bir doktora danışılmalıdır.
Stres ve anksiyeteyi azaltmak kafada karıncalanma hissini azaltmaya yatrdımcı olur.
Karıncalanma hissini önlemek için sinirleri rahatlatmak gerekir. Bundan dolayı düzenli olarak nefes egzersizleri yapılmalıdır.
Yeterli miktarda su içmek genel sağlığı desteklerken ve sinir fonksiyonlarını da iyileştirmeye yardımcı olur.
İyi bir duruş sağlamak ve uzun süre aynı pozisyonda kalmaktan kaçınmak önemlidir.
Boyun ve omurga kaslarını güçlendirmek için düzenli olarak germe egzersizleri yapılmalıdır.
Uyku düzenine dikkat etmek de sinir sistemi sağlığını destekleyebilir ve karıncalanmayı önleyebilir.
Özellikle B12 vitamini ve diğer önemli vitaminlerin yeterince alındığından emin olunmalıdır. Eğer bir eksiklik varsa mutlaka doktora danışılarak takviye alınmalıdır.
Karıncalanmayı önlemek için kasları gevşetmek ve kan dolaşımını artırmak gerekir. Bunun için sıcak kompres uygulamakta fayda vardır.
Eğer karıncalanma hissi bir ilaçtan kaynaklanıyorsa, bir doktora danışıp alternatif ilaç veya dozaj ayarlamaları yapılmalıdır.
Fizik tedavi uzmanı tarafından önerilen özel egzersiz ve tedavi yöntemleri de karıncalanmayı azaltmada etkili olabilir.