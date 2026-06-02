Kafede öldürülen Merve Nur’un ailesi şikayetten vazgeçti! Sanık ‘hastayım’ deyince ATK’ya sevk edildi

"HASTAYIM" DEYİNCE ATK'YA SEVK EDİLDİ

Diyarbakır 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen üçüncü duruşmaya tutuklu sanık Bülent Arpacı ve taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı. Duruşmada savunma yapan sanık Bülent Arpacı, Merve Nur Yararlık'ı tanımadığını ve olayın yanlışlıkla meydana geldiğini öne sürdü. Savunmasında ayrıca hasta olduğunu iddia eden Arpacı, tedavisinin yapılabilmesi için tahliyesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, suçun niteliği, mevcut delil durumu ve kaçma şüphesi nedeniyle sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaa verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da sanığın tutukluluğunun sürmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlının yerinde olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verdi. Sanığın tahliye talebini reddeden heyet, tutukluluk halinin devamına hükmedip duruşmayı 16 Temmuz'a erteledi.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör