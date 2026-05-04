Kafede oturan kadının cep telefonunu çalan hırsız kıskıvrak yakalandı

Giriş Tarihi: 4.05.2026 18:20

Taksim'de bir kafede oturan kadının cep telefonu çalındı. Kimliği tespit edilen B.Y., Beyoğlu Güven Timleri'nin takibi sonucu yakalandı. Üzerinde ele geçirilen cep telefonu mağdura teslim edilirken, şüpheli sevk edildiği adliyede 'Açıktan hırsızlık' suçundan tutuklandı.

Kafeden hırsızlık olayı geçtiğimiz günlerde saat 08.50 sıralarında Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesi'nde meydana geldi. Beyoğlu Taksim'deki bir iş yerinde sırtı sokağa dönük şekilde oturan kadının yanına yaklaşan B.Y., cep telefonunu çaldı. Kadın cep telefonunun çalındığını fark edip ayağa kalktığı anda şüpheli koşarak kaçtı. İhbar üzerine İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

CEP TELEFON HIRSIZI KISA SÜREDE YAKALANIP TUTUKLANDI

Ekipler, şüpheliyi kısa süreli takip sonucu yakaladı. Şüphelinin yapılan kontrollerinde çalınan cep telefonu üzerinde ele geçirildi. Cep telefonu sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Y., 'Açıktan hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
