Kafede otururken kurşunların hedefi oldu

Konya'da kafeye düzenlenen silahlı saldırıda vurulan müşteri Mustafa Bahri Cingöz (22) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli baba ve 2 oğlu tutuklandı. 19 Ocak gecesi Karapınar ilçesi Konya Caddesi'nde meydana gelen olayda Serhat Karaca (48) ile oğulları Fahrettin Karaca (22) ve Kazım Karaca (21) iddiaya göre aralarında husumet bulunan Mevlüt Zengin'in sahibi olduğu kafeye silahlı saldırı düzenlemişti. Kafede oturan ve olayla hiçbir bağlantısı olmayan Mustafa Bahri Cingöz başından vurularak ağır yaralanmış, kafenin ortağı olduğu ileri sürülen Sinan Gümüşsoy da darp edilmişti. Talihsiz Mustafa, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Gözaltındaki baba ve 2 oğlu ise tutuklandı. Tek suçu kafede bulunmak olan Mustafa Bahri Cingöz'ün bölgede tarım ve hayvancılıkla uğraşıp tarım makineleri kullanarak harçlığını çıkardığı öğrenildi. Olayla hiçbir alakası olmayan ve kafenin önünden gelen silah seslerini duyup etrafına bakarken başından vurulduğu belirtilen Mustafa'nın cenazesi Apak Mezarlığı'nda toprağa verildi.