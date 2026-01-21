Haberler Yaşam Haberleri Kafede silahlı dehşet
Giriş Tarihi: 21.01.2026

Kafede silahlı dehşet

Konya'da Serhat Karaca (48) ve iki oğlu, husumetlileri olduğu ileri sürülen Mevlüt Zengin'in kafesine ateş açtı. Saldırıda, müşteri Mustafa Bahri Cingöz (22) başından vurularak ağır yaralandı. Kafenin ortağını darp eden şüpheliler gözaltına alındı. Olay, dün gece saatlerinde Karapınar'daki bir kafede meydana geldi. Serhat Karaca ile oğulları Fahrettin Karaca (22) ve Kazım Karaca (21), iddiaya göre husumetlisi Mevlüt Zengin'in kafesine silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda kafede oturan ve olayla bağlantısı olmayan Mustafa Bahri Cingöz ağır yaralandı. Şüpheliler kafenin ortağı olduğu öne sürülen Sinan Gümüşsoy'u da darp etti. Cingöz'ün hayati tehlikesi sürerken Gümüşsoy'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüpheli baba ve 2 oğlu ise gözaltına alındı.

