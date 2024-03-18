Kafede tartıştılar sokakta çatıştılar

İstanbul Sarıyer'de bir kafede yaşanan tartışma sokağa taştı. Silahlarına sarılan 2 grup birbirine ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda; Türk uyruklu İsveç vatandaşı olan Mazlum Ayrancı (35) hayatını kaybetti, kurşunların isabet etmesi sonucu bacağından yaralanan Umut Koyuncu (33) ise hastaneye kaldırıldı. Polisin, olay sonrası kaçan Türk uyruklu İsveç vatandaşı 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili geniş çaplı tahkikatı sürüyor. Adli süreç devam ediyor. Olay yerinde 1 adet tabanca ve 8 adet boş kovan bulundu.Şüphelilere ait otomobilde ise detaylı inceleme yapıldı. Cenazeyi teslim almak üzere Adli Tıp Kurumu'na gelen acılı baba Tuncay Ayrancı, oğlunun İsveç'te uyuşturucu baronu olan ve 'Kürt Tilkisi' lakabıyla tanınan Rawa Majid ile husumetli olduğunu söyledi. "Bu mafya neden buradaydı" diyerek serzenişte bulunan Ayrancı, "Arkadaşları kendisine 'gitme' dedi ama dinlemedi. İsveç'te herkes Mazlum'u tanır, sever" dedi. Mazlum Ayrancı'nın cenazesi defnedilmek üzere Konya'ya götürüldü.