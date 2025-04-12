Kafedeki kavga cinayetle bitti

İSTANBUL Avcılar'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 19 yaşındaki Faruk Keser hayatını kaybederken ismi öğrenilemeyen 1 kişi de yaralandı. Olay şöyle gelişti: İki grup arasında bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde kavga sırasında göğsünden bıçaklanan Faruk Keser'in, olay yerinde hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise yaralandığı belirlendi. Bölgede çalışma yapan polis ekipleri, kavganın yaşandığı sokağın yakınındaki Kıvırcık Ali Parkı'nda bulunan ve kıyafetlerinde kan lekeleri olduğu tespit edilen M.G. (19), A.A. (19), O.S. (24), M.D. (25), S.A. (26), İ.A. (20), Y.A .(22) ve Ö.F.A .(23) isimli 8 kişiyi gözaltına aldı.