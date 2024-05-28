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Giriş Tarihi: 28.5.2024 11:14 Son Güncelleme: 28.5.2024 11:22

Kafenin çatısında çıkan yangın korkuttu

İstanbul Beyoğlu’nda bir kafenin çatı katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Kafede o  sırada kimsenin olmaması olası faciayı önledi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Kafenin çatısında çıkan yangın korkuttu

Yangın, saat 01.00 sıralarında Camikebir Mahallesi Kasımpaşa Medresesi Sokak'ta bulunan kafede çıktı. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın üst katında bulunan bir kafede bilinmeyen bir nedenle başlayan alevler kısa sürede büyüdü.

Çatıdan yükselen alevleri fark edenler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir saatlik çalışma sonunda yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında yaralı ve can kaybı bulunmazken, kafede hasar meydana geldi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

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Kafenin çatısında çıkan yangın korkuttu
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