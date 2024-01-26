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Giriş Tarihi: 26.1.2024 13:37 Son Güncelleme: 26.1.2024 13:52

Kafes-32 operasyonunda suç örgütü lideri ile 11 şüpheli adliyede

Antalya'nın Alanya ilçesi merkezli 5 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Kafes-32' operasyonunda gözaltına alınan suç örgütü lideri İsmail Süner ile 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

MEHMET AL MEHMET AL
Kafes-32 operasyonunda suç örgütü lideri ile 11 şüpheli adliyede

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, 23 Ocak'ta Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından elebaşılığını İsmail Süner'in yaptığı organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 'Kafes-32' adı verilen operasyonda, Alanya'da 6, Kahramanmaraş'ta 2, Adana'da 2, İstanbul'da 1 ve Nevşehir'de 1 şüpheli, gözaltına alındı.

ESNAFA BASKI VE TEHDİT

Organize suç örgütünün Alanya genelinde iş yerlerini kurşunlayıp, esnaf üzerinde baskı kurarak para talep ettiği, örgüt lideri ve bazı örgüt mensuplarının mağdur kişilerin ikametine silah zoru ile girerek kaçırdığı, internet bankacılığı üzerinden mağdurların hesabındaki parayı kendi hesaplarına geçirdiği ve polise gitmeme konusunda tehdit ettiği, şikayetçilerin kiralık evlerini ellerinden alıp, kendilerinin çalıştıracağını söyleyerek tehdit ettiği, uyuşturucu ve silah ele geçirilmesi olayından sorumlu tuttukları mağduru grup halinde darbettiği ve kaçırdığı, darbettikleri mağdurları kayıt altına alarak zorla para tahsil edip senet imzalattığı, kalabalık gruplar halinde gezerek halk ve esnaf üzerinde baskı kurdukları tespit edildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada ruhsatsız tabanca, 15 fişek, bir miktar uyuşturucu madde ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Gözaltına alınan 12 şüphelinin Alanya emniyetteki 3 günlük işlemleri tamamlandı. 12 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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Kafes-32 operasyonunda suç örgütü lideri ile 11 şüpheli adliyede
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