Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Kafes dövüşçüsü “Dalton İntizar” yakalandı! İstanbul'da düzenlenen birçok kanlı saldırının talimatını vermişti
Giriş Tarihi: 23.01.2026 15:20 Son Güncelleme: 23.01.2026 15:36

SON DAKİKA | Kafes dövüşçüsü “Dalton İntizar” yakalandı! İstanbul'da düzenlenen birçok kanlı saldırının talimatını vermişti

Son dakika haberi: Daltonlar Suç Örgütü’nün üyesi ve Kafes Dövüşçüsü “Dalton İntizar” kod adlı İntizar Babaniyazov, Azerbaycan’da yakalandı ve ülkemize getirildi. Babaniyazov’un İstanbul’da Daltonlar Suç Örgütü adına düzenlenen bazı silahlı saldırıların talimatını veren isim olduğu öne sürülüyor.

Emir SOMER Emir SOMER Yaşam
SON DAKİKA | Kafes dövüşçüsü Dalton İntizar yakalandı! İstanbul’da düzenlenen birçok kanlı saldırının talimatını vermişti
  • ABONE OL

Son dakika haberi: İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız göreve başladıktan sonra silahlı çetelerle kararlı bir mücadele dönemine giren ve yıldırıcı operasyonlar düzenleyen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü; Yeni Nesil Suç Örgütleri'ne yönelik önemli bir operasyon daha yaptı.



Daltonlar Suç Örgütü Üyesi "Dalton İntizar" kod adlı İntizar Babaniyazov, Azerbaycan'da yakalandı ve ülkemize getirildi.

Türkmenistan uyruklu olan ve profesyonel Kafes Dövüşçülüğü yapan İntizar Babaniyazov, İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne yerleştirildi.



İntizar Babaniyazov'un, Daltonlar Suç Örgütü'nün yeni hedefi olan ve örgütlenmeler başlattığı "Yurt Dışı Yapılanmaları" kapsamında görüntülü ve sesli aramalar yaparak insanlardan tehditle Daltonlar Suç Örgütü'nün adına paralar isteyen üyelerin arasında yer aldığı ifade ediliyor.



"Dalton İntizar" kod adlı İntizar Babaniyazov'un İstanbul'da Daltonlar Suç Örgütü adına düzenlenen bazı silahlı saldırıların talimatını veren isim olduğu da öne sürülüyor.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Kafes dövüşçüsü “Dalton İntizar” yakalandı! İstanbul'da düzenlenen birçok kanlı saldırının talimatını vermişti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz