SON DAKİKA | Kafes dövüşçüsü “Dalton İntizar” yakalandı! İstanbul'da düzenlenen birçok kanlı saldırının talimatını vermişti

Son dakika haberi: İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız göreve başladıktan sonra silahlı çetelerle kararlı bir mücadele dönemine giren ve yıldırıcı operasyonlar düzenleyen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü; Yeni Nesil Suç Örgütleri'ne yönelik önemli bir operasyon daha yaptı.
Daltonlar Suç Örgütü Üyesi "Dalton İntizar" kod adlı İntizar Babaniyazov, Azerbaycan'da yakalandı ve ülkemize getirildi.
İntizar Babaniyazov'un, Daltonlar Suç Örgütü'nün yeni hedefi olan ve örgütlenmeler başlattığı "Yurt Dışı Yapılanmaları" kapsamında görüntülü ve sesli aramalar yaparak insanlardan tehditle Daltonlar Suç Örgütü'nün adına paralar isteyen üyelerin arasında yer aldığı ifade ediliyor.
"Dalton İntizar" kod adlı İntizar Babaniyazov'un İstanbul'da Daltonlar Suç Örgütü adına düzenlenen bazı silahlı saldırıların talimatını veren isim olduğu da öne sürülüyor.