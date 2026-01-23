SON DAKİKA | Kafes dövüşçüsü “Dalton İntizar” yakalandı! İstanbul'da düzenlenen birçok kanlı saldırının talimatını vermişti

Son dakika haberi: İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız göreve başladıktan sonra silahlı çetelerle kararlı bir mücadele dönemine giren ve yıldırıcı operasyonlar düzenleyen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü; Yeni Nesil Suç Örgütleri'ne yönelik önemli bir operasyon daha yaptı.