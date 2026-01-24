Kafes dövüşçüsüne emniyet kıskacı

stanbul İl Emniyet Müdürlüğü; Yeni Nesil Suç Örgütleri'ne yönelik yeni bir operasyona daha imza attı. Daltonlar Suç Örgütü Üyesi "Dalton İntizar" kod adlı İntizar Babaniyazov, Azerbaycan'da yakalandı ve ülkemize getirildi. Türkmenistan uyruklu olan ve profesyonel kafes dövüşçülüğü yapan İntizar Babaniyazov, İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne yerleştirildi. İntizar Babaniyazov'un, Daltonlar Suç Örgütü'nün yeni hedefi olan ve örgütlenmeler başlattığı "yurtdışı yapılanmaları" kapsamında görüntülü aramalar yaparak insanlardan tehditle Daltonlar Suç Örgütü'nün adına paralar isteyen üyelerin arasında yer aldığı ifade ediliyor. "Dalton İntizar" kod adlı İntizar Babaniyazov'un İstanbul'da Daltonlar Suç Örgütü adına silahlı saldırıların talimatını veren isim olduğu da öne sürülüyor.