Kafeye silahlı saldırıda 2 şüpheli tutuklandı: Olay anındaki panik kameralara yansıdı

Maltepe Yalı mahallesinde 16 Eylül günü akşam saat 22:25 sıralarında meydana gelen olayda motosikletli saldırganlar kafe önünde genç kızlar sohbet ederken bir anda gelip ateş etmeye başladı. Olay yerinde büyük panik yaşansa da kimseye bir şey olmadı. Bu olaydan yaklaşık 1 hafta sonra aynı mekanın önüne gelen iki saldırgan peş peşe ateş açtı. Kurşunlardan 3'ü vale kulübesine isabet etse de yine olayda yaralanan olmadı.

Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çalışma kapsamında mekan sahibi ile yapılan ilk görüşmede bir husumetlisinin olmadığı tespit edilirken eşimle boşanma aşamasındayız onun kardeşleri yapmış olabilir dedi. Ekipler elde edilen görüntülerle birlikte şüphelilerin peşine düştü.

İKİSİ DE SUÇ MAKİNASI ÇIKTI

Kısa sürede kimlikleri tespit edilen 25 yaşındaki şüpheli E.B. ile 24 yaşındaki Şüpheli T.K. Yalova'da saklandıkları adreste yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden E.B.'nin 5 aranmasının olduğu 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenilirken diğer şüpheli T.K.'nın da 15 suç kaydının olduğu e 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler olay kendilerinin yaptığını da olayı da kabul etmediler.