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Giriş Tarihi: 6.6.2023 10:03 Son Güncelleme: 6.6.2023 10:03

Kaftan Nedir? Kınada Kaftan Ne Zaman Giyilir, Nasıl Kullanılır?

Kına gecesi yapılacak olan gelin adaylarının merak ettiği konulardan biri de kaftan nedir sorusudur. Kaftan ne demek sorusuna cevap bulduğunuz zaman kına gecesinde hangi kıyafeti tercih edeceğinize karar verebilirsiniz. Kaftan ne zaman giyilir sorusu da konunun merak edilen ayrıntılarından biridir. Kaftan ve bindallı arasındaki fark nedir gibi konunun merak edilen ayrıntılarını sizler için araştırdık.

Kaftan Nedir? Kınada Kaftan Ne Zaman Giyilir, Nasıl Kullanılır?

Kaftan nedir sorusu, gelin adaylarının en çok merak ettiği konular arasındadır. Kaftan ne demek sorusuna cevap bulunarak kına gecesinde bu kıyafeti nasıl ve ne şekilde giyeceğinize karar verebilirsiniz. Kaftan ne zaman giyilir sorusu da konunun ayrıntıları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenlerin araştırdığı konular arasındadır. Kaftan ile bindallı birbirine karıştırılan kıyafetlerdir. Kaftan ve bindallı arasındaki fark nedir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Kaftan Nedir?

Kaftan, gelin adayının kına gecesinde giyilen, astarsız olan ve ayakucuna kadar uzanan uzun bir elbisedir. Kaftanın içinde astar olmamasının nedeni, kaftanın içine astar yerine elbise giyiliyor olmasıdır. Bunun sebebi, kına gecesinin ilerleyen saatlerinde gelin adayı kaftanı çıkaracak ve elbisesi ile geceyi tamamlayacaktır.

Kaftanın altına giymek için genellikle abiye elbise tercih edilir. Kaftan, genellikle Osmanlı dönemi motiflerini taşıyan bir kıyafettir. Bu kıyafeti görenler, geçmişe mini bir yolculuk yapabilirler. Türk örf ve adetleri içinde kaftanın rolü çok önemlidir. Bu nedenle kaftan, kına gecelerinde yaygın olarak tercih edilir.

Kaftan ve Bindallı Arasındaki Fark Nedir?

Kaftan ile bindallı birbirine karıştırılan kıyafetlerdir. Kaftan, çok daha kalın ve kıymetli bir kumaştan üretilir. Bindallı ise daha ince bir kumaştan imal edilir. Kumaşı çok daha hafif ve ince olduğundan, bindallının yaz döneminde yapılacak kına gecelerinde giyilmesi daha uygundur. Kış döneminde yapılacak kına gecelerinde ise kaftan tercih edilir. Her iki kıyafet de kına gecelerinin vazgeçilmezidir.

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Kaftan Nedir? Kınada Kaftan Ne Zaman Giyilir, Nasıl Kullanılır?
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