Kaftancıoğlu yine hakim karşısındaydı! Talimat verdiğini reddetti

CHP Üsküdar İlçe Başkanı olan Suat Özçağdaş'ın 21 Nisan'da aynı partiye mensup 2 kişiyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile ailesi tarafından kullanılan bahçeli evi görüş alanına alarak kendisine ait cep telefonuyla fotoğraf çektiği ve kayda aldığı görüntüyü de partisinin il başkanı olan şüpheli Canan Kaftancıoğlu'na göndermek suretiyle ifşa ettiği iddiasıyla CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etme (azmettirme)' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

YİNE HAKİM KARŞISINDA

İstanbul Anadolu 55. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk celsesi bugün görüldü. Duruşmaya sanık Canan Kaftancıoğlu katılırken, taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

TALİMAT VERDİĞİNİ REDDETTİ

Duruşmadaki savunmasında sanık Kaftancıoğlu hakkında açılan davanın ne maksatla açıldığını anlayamadığını ifade ederek "CHP İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'a müştekinin evinin fotoğraflanması yönünde herhangi bir talimatım yoktur. Müştekinin nerede oturduğunu bile bilmem" iddialarında bulundu.

'VİDEO İLE SANIK BEYANI ÖRTÜŞMÜYOR'

Müşteki avukatları ise sanığın bahsettiği fotoğrafın müştekinin bahçesi olduğunu, İstanbul Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dosyada yer alan bilirkişi raporunun da bu tezi doğruladığını, müştekinin hukuka aykırı bir eyleminin olmadığını ve yürütülen soruşturmada verilen takipsizlik kararıyla da durumun kesinleştiğini, İstanbul Belediyesi ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün karara itiraz etmediğini vurguladı. Ayrıca mahkemeye video kaydı sunan avukatlar, sanık her ne kadar talimat verdiğini reddetse de Suat Özçağdaş'ın talimat aldığını defalarca ikrar ettiğini aktardı.

'MÜŞTEKİ ORADAN TAŞINMAK ZORUNDA KALDI'

Sanığın suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarda bulunduğunu söyleyen müşteki avukatları, "Söz konusu olayın meydana gelmesinin ardından müşteki oradan taşınmak zorunda kalmıştır. Şikayetimiz devam etmektedir. Sanığın beyanlarına kesinlikle itibar edilmemesi gerekmektedir. Söz konusu mülkiyet müştekiye aittir ve herhangi bir usulsüzlük söz konusu değildir" sözlerini sarfetti.

VİDEO KAYDI BİLİRKİŞİYE GİDECEK

Mahkeme, duruşmaya gelmeyen tanıklar hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına ve müşteki avukatın sunduğu video kaydının bilirkişiye gönderilmesine karar vererek davayı erteledi.