Kağıt toplayıcısı 3 kardeşin göz yaşartan hikâyesi: Anne, baba lütfen barışın

Gün geçmiyor ki sorumsuz anne ve babaların cezasını çocukların çekmediği bir gün yaşansın. İstanbul'da karton toplayan Barış (10) , Ulaş (13) ve Samet (16) kardeşler, yuvaları dağıldığı için sokağa düştükleini söyledi. SABAH'a konuşan çocuklar, "Bizim mutlu bir ailemiz vardı. 5 kardeştik, annemiz, babamız başımızdaydı. Bir de 80 yaşında ninemiz vardı.Babamız bir yıl önce hapse girince annemiz duruma kızarak evi terk etti. Bizi de götürmek istedi ancak ninemizi bırakıp gidemedik. O çok yaşlı ve bize ihtiyacı var" dediler. Anneleri Tülay Karakuş 2 küçük çocuğunu da yanına alarak Sakarya'daki baba ocağına taşındı. Babaannelerini bırakmayan 3 erkek kardeşlerden biri evde babaanne Nafiye Karakuş'a bakıcılık yaparken, diğer 2 kardeş de çöplerde karton toplayarak kazandıklarıyla eve ekmek götürüyor.Henüz çocuk yaşlardaki 3 kardeşin yardıma ihtiyacı olan babaannelerinin yanında kalmaları ise yetişkinlere ders olacak nitelikte. 3 kardeş, bu dünyadaki tek isteklerinin anne babalarının tekrar barışması olduğunu, tekrar eskisi gibi anne ve babalarıyla evlerinde mutlu bir hayat yaşamaları ve okullarına devam etmek olduğunu belirttiler. Maddi olarak da okul ihtiyaçlarını karşılayacak kimse olmadığı için eğitim hayatlarına da ara verdiler.