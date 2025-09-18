Haberler Yaşam Haberleri Kağıthane Belediyesi'nden çocuklara geri dönüşüm eğitimi!
İstanbul Kağıthane Belediyesi, çocuklara çevre bilinci kazandırmak amacıyla düzenlediği El Yapımı Kağıt Atölyesi ile miniklere geri dönüşümün önemini uygulamalı olarak öğretiyor.

Atölyeye katılan çocuklar; pamuk, keten, ipek gibi doğal malzemeler ve atık kağıtları kullanarak kendi kağıtlarını üretiyor. Üretim sürecinin her aşamasına dâhil olan çocuklar çevreye zarar vermeyen yöntemlerle kâğıdın yeniden kullanımını deneyimliyor.

Etkinlik sayesinde çocuklar yalnızca el emeğiyle kâğıt üretmekle kalmıyor, aynı zamanda sürdürülebilir yaşam, kaynakların doğru kullanımı ve israfın önlenmesi gibi konularda da bilinç kazanıyor. Geçmişten günümüze kâğıdın serüvenini öğrenen çocuklar kendi ürettikleri kağıtları kullanmanın mutluluğunu yaşıyor. Kağıthane Belediyesi'nin hayata geçirdiği atölye ile çocukların hem doğayı koruma farkındalıklarının artırılması hem de yeni üretim süreçlerine teşvik edilmesi hedefleniyor.

