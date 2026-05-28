Kağıthane Belediyesinin "Aile Bayramlaşması" etkinliğinde 20 bin vatandaş bir araya geldi

Kağıthane Belediyesi tarafından, Kağıthane Hasbahçe Mesire Alanı'nda Kurban Bayramı vesilesiyle komşuluk ve akrabalık bağlarının güçlendirilmesi amacı ile "Aile Bayramlaşması" etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, Kağıthane Kaymakamı Yüksel Kara, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürü, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve vatandaşlar katıldı. Yaklaşık 20 bin misafirin ağırlandığı etkinlikte, çocuklar için oyun ve gösteriler düzenlenirken, bayramlaşmaya gelen vatandaşlar için 5 bin ton etli pilav, ayran ve tatlı ikramı yapıldı.

ÖZDEMİR, "AİLE YILININ İÇİNDEYİZ HEMŞEHRİLERİMİZİN YANINDA YANINDA OLMAK İSTEDİK"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise etkinlikte yaptığı konuşmasında, "Kağıthane Belediyemizin öncülüğünde Sadabad'da vatandaşlarımıza belediyemiz çok güzel bir aile bayramlaşması düzenleniyor. Tabii aile yılının içerisindeyiz şu anda. Belediye Başkanımız da bu açıdan örnek bir etkinliğe ev sahipliği yapmakta. Yaklaşık 20 bin vatandaşımıza et ve Kurban Bayramı'nın aynı zamanda bütünlüğünü oluşturacak şekilde kavurma, pilav ikramı söz konusu. Bizler de hem başkanımızın hem Kağıthane'li hemşerilerimizin yanında olmak istedik. Şimdiden bütün hemşerilerimizin bir kez daha bayramını kutluyoruz. Yarın da Cumhurbaşkanımızla Haliç Kongre Merkezi'nde inşallah bir bayramlaşma ve fetih kutlayacağız. Bu vesileyle vatandaşlarımızı oraya da beklediğimizi ifade edeyim" dedi.

ÖZTEKİN, "BAYRAMIN SEVİNCİ AİLELER VE ÇOCUKLARLA YAŞANIYOR"

Etkinlikte konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Aslında çok güzel program olduğunu görüyoruz şu anda. Bayramın bereketini, Kurban Bayramı'nın yakınlaşmasını, güzelliğini hep beraber ailelerimizle birlikte yaşıyoruz. Sayın Kaymakamımız, İlçe Başkanımız, tüm Kağıthane'liler beraber çocuklarla birlikte bayramlarını tebrik ediyoruz. Bu bayramda da güzel bir ikramda bulunmuş oluyoruz ailelerimize. 'Nerede o eski bayramlar?' diyeceği çok güzel hatıralar biriktiriyoruz aslında. Bayramın sevinci çocuklarla beraber oluyor. Az önce çocuklarımızı gördük, ailelerimizi gördük. Güzel bir bayramda buluşmuş olduk. Kurban Bayramınız mübarek olsun diyoruz. Bu bir aile bayramlaşması. Aynı zamanda mayıs ayının son haftası Cumhurbaşkanlığımız tarafından aile haftası olarak ilan edildi. Hem o aile haftasına güzel bir etkinlikle buluşturmak hem de aynı zamanda aile yılıyla beraber de aile kavramını daha da bir pekiştirmek için de bayramlaşmanın çok daha güzel olması için de yaklaşık on binlerce vatandaşımızla beraber bayramı kutluyoruz. Hayırlı bayramlar diyoruz, sağ olun" şeklinde konuştu.

ENDONEZYADAN GELDİLER KAĞITHANE'DE KAVURMALI PİLAV YEDİLER

Endonezya'dan okumaya Türkiye'ye gelen ve bayramı ailesiyle birlikte Türkiye'de geçiren Muhammed Mevlana ise, "Bu bayram çok güzel. Ama benim ailem çok seviyor. Ben Çeliktepe, Kağıthane'de oturuyorum. Ben burada sadece 10 ay, yani ben öğrenci burada ve ailemle burada" dedi.

