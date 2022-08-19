Kağıthane Metro Durağı Nerede? Kağıthane Metro Durağı’na Nasıl Gidilir, Hangi Otobüsler Geçiyor?

28 Ekim 2020 tarihinde hizmete başlayan M7 metro hattı, 15 istasyona uğruyor. M7 Mecidiyeköy – Mahmutbey metro hattı 06.00 ile 00.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Peki, Kağıthane metro durağı nerede? Kağıthane metro durağına nasıl gidilir, hangi otobüsler geçiyor gibi soruların yanıtlarını yazımızın devamında bulabilirisiniz.
M7 Kağıthane metro durağının açık adresi şu şekildedir:
Merkez Mahallesi, Cendere Caddesi, 34406 Kağıthane / İstanbul.
Kağıthane metrosu, M7 Mecidiyeköy – Mahmutbey istasyonları arasında yer alıyor. M7 metrosunun güzergahı ise şu şekildedir:
Mecidiyeköy, Çağlayan, Kağıthane, Nurtepe, Alibeyköy, Çırçır, Veysel Karani – Akşemsettin, Yeşilpınar, Kazım Karabekir, Yenimahalle, Karadeniz Mahallesi, Tekstilkent – Giyimkent, Oruç Reis, Göztepe Mahallesi, Mahmutbey.
Kağıthane metro durağına gitmek için aşağıdaki otobüs hatlarını tercih edebilirsiniz: