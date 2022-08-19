Haberler Yaşam Haberleri Kağıthane Metro Durağı Nerede? Kağıthane Metro Durağı'na Nasıl Gidilir, Hangi Otobüsler Geçiyor?
Giriş Tarihi: 19.8.2022 20:17 Son Güncelleme: 19.8.2022 20:18

Kağıthane Metro Durağı Nerede? Kağıthane Metro Durağı'na Nasıl Gidilir, Hangi Otobüsler Geçiyor?

İstanbul içerisinde pek çok metro hattı bulunuyor. Bu istasyonlardan biri de Mecidiyeköy – Mahmutbey metro hattı olarak biliniyor. M7 metrosu olarak da bilinen metro hattı, Avrupa Yakası’ndaki ilk tam otomatik sürücüsüz metrosu olmasıyla da dikkat çekiyor. Bu yazımızda sizin için M7 istasyonları arasında yer alan Kağıthane metro durağı nerede sorusunun yanıtını derledik. Eğer siz de Kağıthane metro durağına nasıl gidilir, hangi otobüsler geçiyor diye merak ediyorsanız yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Kağıthane Metro Durağı Nerede? Kağıthane Metro Durağı’na Nasıl Gidilir, Hangi Otobüsler Geçiyor?

28 Ekim 2020 tarihinde hizmete başlayan M7 metro hattı, 15 istasyona uğruyor. M7 Mecidiyeköy – Mahmutbey metro hattı 06.00 ile 00.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Peki, Kağıthane metro durağı nerede? Kağıthane metro durağına nasıl gidilir, hangi otobüsler geçiyor gibi soruların yanıtlarını yazımızın devamında bulabilirisiniz.

KAĞITHANE METRO DURAĞI NEREDE?

M7 Kağıthane metro durağının açık adresi şu şekildedir:

Merkez Mahallesi, Cendere Caddesi, 34406 Kağıthane / İstanbul.

KAĞITHANE METRO DURAKLARI NELERDİR?

Kağıthane metrosu, M7 Mecidiyeköy – Mahmutbey istasyonları arasında yer alıyor. M7 metrosunun güzergahı ise şu şekildedir:

Mecidiyeköy, Çağlayan, Kağıthane, Nurtepe, Alibeyköy, Çırçır, Veysel Karani – Akşemsettin, Yeşilpınar, Kazım Karabekir, Yenimahalle, Karadeniz Mahallesi, Tekstilkent – Giyimkent, Oruç Reis, Göztepe Mahallesi, Mahmutbey.

KAĞITHANE METRO DURAĞINA NASIL GİDİLİR?

Kağıthane metro durağına gitmek için aşağıdaki otobüs hatlarını tercih edebilirsiniz:

  • 46Ç
  • 46T
  • 62
  • 63
  • 64Ç
  • 65G
  • 39Ç
  • 41ST
  • 41Y
  • 65A
  • 44B
  • 48
  • 48H
  • 48N
  • 48T
  • 399B

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Kağıthane Metro Durağı Nerede? Kağıthane Metro Durağı'na Nasıl Gidilir, Hangi Otobüsler Geçiyor?
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