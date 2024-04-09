Kağıthane’de 2 kişinin öldüğü çatışmada olayın görgü tanıkları konuştu

İstanbul Kağıthane'de saat 21.00'de meydana gelen silahlı çatışmada iddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup caddede karşılaşıp tartışmaya başlamış, tartışmanın büyümesi üzerine bir grup, silahlarını çıkarıp husumetlilerine ateş etmeye başlamıştı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri gelmiş, hastaneye kaldırılan O.Y. ve M.A. hayatını kaybetmiş, H.Y.'nin ağır yaralı S.Y.'nin ise yaralı olduğu öğrenilmişti.



HAYATINI KAYBEDENLERİN YAKINLARI: BUNLAR ÇOK SAMİMİ ARKADAŞLARDI

Bir anlaşmazlık sonucu 2 kişinin öldüğü 1'i ağır 2 kişinin de yaralandığı olayda hayatını kaybeden M.A. ve O.Y.'ın yakınları silahlı çatışmanın yaşandığı o anları ve sonrasını anlattı. Yakınları, kavgaya karışanların çok yakın arkadaş olduklarını söyledi.

Olay yerine geldiğinde M.A.'nın hastaneye kaldırıldığını söyleyen yakını Ferman Solaçan, "Yıllardır aynı mahallede yaşayan yakın arkadaşlardı. Kimi uyuşturucu diyor kimi de husumetli diyor bu olayla ilgili ama aralarında böyle bir şey kesinlikle yok. Ölen çocuğun biri zaten kuryeci tesadüfen kurşuna denk geliyor Aralarında edilen konuşma sonrasında tartışma çıkıyor tartışma da ölüme neden oluyor. Hayatını kaybeden Mehmet, inşaat 0işinde çalışıyordu. Ben olay yerine sonradan geldim. Geldiğimde hastaneye kaldırılmıştı. Saat 01.30 civarı ölüm haberini aldık. Ondan sonra Adli Tıpa götürüldü. Cenazesini Diyarbakır'a götüreceğiz" dedi.

CAN YILMAZ, "BİR DÜŞMANLIKLARI VE ANLAŞMAZLIKLARI YOKTU"

Hayatını kaybeden kişilerin mahalleden arkadaşı olduğunu söyleyen Can Yılmaz, "M.A. inşaat işiyle uğraşıyordu. Kavgayla işle bir ilgisi yoktu. Tesadüfen oldu bence herhalde olayı ayırmak, husumeti durdurmak için oradaydı. Ona da bir mermi isabet etmiş. Çok üzgünüz bu durumdan. Ayrıca bir kişi de orada hayatını kaybetti. Ben geldiğimde yerde yatıyordu. Bu insanlar yakın arkadaş olup birbirlerine karşı bir düşmanlıkları yoktu. Ben silah seslerini duyunca kahveden çıktım. Buraya geldiğimde O.Y.'nin kafasından vurulmuş şekilde yerde yattığını gördüm. M.A'i de direkt araca bindirip hastaneye gönderdik. Çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.