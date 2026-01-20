Kağıthane’de 37 kurşunla infaz etmişlerdi! Keleşli suikastin görüntüsü ortaya çıktı!

BAĞCILAR'DAN PENDİK'E UZANAN YOL

Kamyonetle Cendere Yolu'na götürülen zanlılar burada araç değiştirerek, bir Martı kullanıcısı aracılığıyla Sultangazi'ye geçti. Sultangazi'den kırmızı bir otomobile binerek Bağcılar'a kaçan şüpheliler, burada da araç değiştirerek beyaz bir otomobille İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki Pendik'e geçti. Pendik'te otomobilden inen zanlıların bu kez ticari taksiyle kaçtıkları belirlendi.