Kağıthane’de acı olay: 32 yaşındaki güvenlik evinde ölü bulundu!



Oğuzhan Haşim

'HERHANGİ BİR HASTALIĞI YOKTU'

Faruk Haşim'in ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Oğuzhan Haşim'in hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine olay yeri ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalarda, Haşim'in vücudunda herhangi bir darp ve kesici alet izine rastlanmadı. Baba Faruk Haşim'in ise oğlunun herhangi bir hastalığı ya da borcu olmadığını söylediği öğrenildi.