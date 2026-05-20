Kağıthane’de acı olay: 32 yaşındaki güvenlik evinde ölü bulundu!

Olay, dün saat 16.15 sıralarında Emniyet Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Faruk Haşim, dün akşam birlikte yemek yediği bir bankada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan oğlu Oğuzhan Haşim'i sabah uyandırmadan işe giderek evden ayrıldı. Baba Faruk Haşim, işten döndüğünde oğlunu odasında yerde sırt üstü hareketsiz yatarken buldu.
Oğuzhan Haşim
'HERHANGİ BİR HASTALIĞI YOKTU'
Faruk Haşim'in ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Oğuzhan Haşim'in hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine olay yeri ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalarda, Haşim'in vücudunda herhangi bir darp ve kesici alet izine rastlanmadı. Baba Faruk Haşim'in ise oğlunun herhangi bir hastalığı ya da borcu olmadığını söylediği öğrenildi.
'YAVRUM GİTTİ' DİYE AĞLADI
Cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılan Oğuzhan Haşim'in kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Diğer yandan cenaze evden çıkarıldığı sırada Haşim'in annesi Sefa A., 'Yavrum gitti' diyerek ağladı