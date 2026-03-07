Kağıthane’de akılalmaz anlar kamerada: Lise öğrencileri birbirine girdi! ’Seni mermi manyağı yapacağım’

Olay, 3 Mart Salı günü saat 21.30 sıralarında Merkez Mahallesi Eyüpsultan Caddesi'ndeki Hasbahçe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kızlı erkekli lise öğrencilerinin bulunduğu iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Erkekler birbirlerine küfür ve hakaret ederken, kızlar ise birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Bu sırada parkta bulunan bazı öğrenciler ise "Bu ne" sözleriyle duruma tepki göstererek kavgadan kaçtı.