Haberler Yaşam Haberleri Kağıthane’de akılalmaz görüntüler! Tacizcinin savunması pes dedirtti: Selam verdim bir şey yapmadım
Giriş Tarihi: 21.04.2026 11:09

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde meydana gelen olay panik yarattı. 26 yaşındaki İrem Nur B. binaya girdiği sırada kendisini takip eden şüphelinin fiziksel tacizine uğradı. Genç kızın çığlık atması üzerine kaçan tacizci çalıştığı fırında ekmek yaparken yakalandı. 19 yaşındaki şüphelinin savunması ise akıllara durgunluk verdi. O korkunç anlar ise kameraya yansıdı. İşte olayın detayları…

DHA Yaşam
Olay, 19 Nisan Pazar günü saat 01.00 sıralarında Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evine giden İrem Nur B.'yi takip eden şüpheli, bina girişinde kadına fiziksel tacizde bulundu. Yaşanan olayın ardından kadının çığlık atması üzerine binadan çıkan şüpheli koşarak kaçtı.

MAHALLELİ ŞÜPHELİYİ KOVALADI

Olayın ardından sinir krizi geçiren kadının çığlıklarını duyan bina sakinleri 'Ne oldu' diyerek yardıma koştu. Kadının ağlayarak yaşadıklarını anlatması üzerine bina sakini, yarı çıplak halde dışarı çıkarak şüpheliyi kovaladı.

KORKU DOLU ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bir başka bina sakini de bir süre sonra adamın yanına geldi. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

12 SAATTE YAKALANDI

Olayın ardından İrem Nur B.'nin şikayeti üzerine Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışmada, şüphelinin kaçış güzergahını belirlemek için mahalledeki çok sayıda güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Yaklaşık 12 saat süren çalışmada adım adım iz süren ekipler, farklı noktalardan elde edilen görüntüleri de inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti.

FIRINDA EKMEK YAPARKEN GÖZALTINA ALINDI

Devam eden çalışmalarda şüphelinin Yahya Kemal Mahallesi'nde bulunan bir fırında çalıştığı belirlendi. Harekete geçen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, iş yerine düzenledikleri operasyonla Emre B.'yi fırında ekmek yaparken yakaladı.

Gözaltına alınan Emre B.'nin poliste daha önceden 'Çocuğun cinsel istismarı' suçlarından kaydının bulunduğu belirlendi.

'SELAM VERDİM BİR ŞEY YAPMADIM'

İfadesinde selam verdiğini başka bir şey yapmadığını söylediği öğrenilen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece 'Cinsel taciz' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

